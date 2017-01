Você está lendo um tópico

Pastor Valdemiro Santiago é atacado durante culto

Na manhã deste domingo, vídeos publicados pela família do pastor Valdemiro Santiago indicam que ele sofreu um atentado contra sua vida. Ainda não sabe ao certo o que aconteceu. No entanto, as informações extraoficiais dão conta de que um homem, em pleno culto realizado na manhã deste domingo, 8, apareceu atrás do religioso e tentou matá-lo.



O homem estaria disfarçado de fiel e aproveitou que o pastor orava para desferir uma facada em seu pescoço. De acordo com informações do site ‘Notícias Gospel Prime’, o atentado foi mesmo realizado em pleno culto. O homem tentou matar Valdemiro com um facão afiado e já teria sido preso. O site divulgou fotos do suspeito de tentar acabar com a vida do líder da Igreja Mundial do Reino de Deus.



Em vídeo no hospital, ao lado de sua esposa, a bispa Franciléia, a vítima tranquilizou os fiéis dizendo que perdoa o criminoso. “Estava limpando as mãos, acabando de ouvir um milagre de um testemunho. Entrou alguém que eu não sei, por trás, e me deu uma facada no pescoço. Mas fiquem tranquilos, a gente só vai quando Deus quer. Que Deus abençoe vocês e eu perdoo a pessoa que fez isso, não sei quem é, mas ela carece de perdão”.



O pastor também afirma que já sofreu situações muito piores do que essa facada. A Polícia Civil de São Paulo prendeu o suspeito em flagrante. Ele foi contido porseguranças da igreja e levado para a 8ª DP (Bras). Segundo a polícia, o homem não é um fiel. Ele vai responder por tentativa de homicídio. Sua identidade não foi revelada.



