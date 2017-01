Dúvida TV aberta digital

Olá amigos,



Tenho umas dúvidas em relação à TV digital Aberta.



Aqui na cidade onde resido, possui dois morros enormes que "jogam" os sinais de TV para a maior parte do município. Correto.



Mas a minha dúvida é a seguinte: os dois morros estão situados bem próximos às áreas Sul, Central e Norte e possuem várias antenas de TV. Um dos morros, o maior, possui 2 antenas. O menor, 3 antenas. Entretanto, o sinal digital terrestre ainda não está presente por aqui.



Captamos, somente com o uso de uma simples antena interna, com bom sinal analógico, a RBS TV Blumenau (Globo), o SBT-SC e a Ric TV Record, de Blumenau.



A minha dúvida é se realmente todas as 5 antenas são mesmo de TV ? Se são, talvez duas delas sejam digitais e podem entrar em operação a qualquer momento para começar a cobrir a cidade com os sinais digitais HD terrestres ?



PS.: Já tentei contatar a parte de Comunicação da Prefeitura, no ano passado, mas sem sucesso. Outra: também já mandei inúmeros tweets e mensagens de e-mail para as emissoras e não recebí absolutamente nada de informação a respeito disso.



Alguém poderia me ajudar quanto a qual FONTE DE INFORMAÇÃO devo recorrer neste caso ?



Ressaltando que resido no município de Pomerode, Vale do Itajaí, considerada a mais alemã das cidades brasileiras mas parece que todo mundo aqui é rico e pode assinar qualquer DTH presente no mercado (aqui são 3 opções).



Eu tenho a sorte de poder assinar a Oi TV. E quem não tem ?



Grato pela cordialidade e atenção de TODOS, tenham uma ÓTIMA SEMANA !!!