Deadpool e Homem-Aranha se beijam durante o Globo de Ouro

Ricardo em Hoje, 10:54 Administração



anos | Ago 2003 | Mensagens: 5100 | Pontes e Lacerda-MT



Ryan Reynolds e Andrew Garfield se beijam durante o Globo de Ouro



Ryan Reynolds e Andrew Garfield protagonizaram uma cena curiosa durante a 74º edição do Globo de Ouro, que acontece em Los Angeles, nos Estados Unidos.



Sentados juntos em uma das mesas do salão, os atores foram flagrados pelas câmeras dando num beijo quente durante a premiação (o momento acontece em 00:16 do vídeo).



O motivo do beijo teria sido porque ambos perderam a estatueta nas categorias indicadas. Reynolds disputava o prêmio de melhor ator de comédia ou musical com "Deadpool", vencido por Ryan Gosling com "La la Land: Cantando Estações", já Andrew estava indicado como melhor ator de drama com "Até o Último Homem", mas quem levou foi Casey Affleck com "Manchester Á Beira-Mar".



Na internet, o beijo inspirou ilustrações de fãs de Deadpool e Homem-Aranha, os heróis vividos pelos dois atores no cinema.



Outra motivação apontada pelos internautas é de que o beijo teria sido uma forma de protesto contra o presidente eleito nos Estados Unidos, Donald Trump. Meryl Streep usou seu discurso para falar a favor dos imigrantes no país.









