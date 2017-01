Você está lendo um tópico

Globeleza aparece vestida e nova vinheta causa alvoroço na internet

Globo inova e coloca roupa em tradicional musa do Carnaval (Reprodução/TV Globo)





A TV Globo decidiu inovar e a Globeleza, personagem que é símbolo do Carnaval da emissora, apareceu vestida pela primeira vez na vinheta deste ano. Se antes a musa somente era vista com o corpo pintado, agora ela surgiu usando diversos looks.



A ideia do canal foi colocar na modelo roupas típicas de vários ritmos que fazem parte da cultura brasileira, como o frevo, o maracatu, o axé e o samba. A decisão da Globo dividiu as opiniões do público e o vídeo recém-lançado tem causado um verdadeiro alvoroço na internet. Enquanto algumas pessoas reforçaram sobre a importância de homenagear diferentes estilos musicais, outros chamaram a ideia de “censura”.



A vinheta para o Carnaval 2017 foi exibida pela primeira vez no “Fantástico”, na noite deste domingo (8), e novamente trouxe a modelo Érika Moura, 23, como a Globeleza. Acompanhada de outros bailarinos, a morena apresenta diversas caracterizações para representar o folclore dos quatro cantos do país.







