Você está lendo um tópico

Televisão > Notícias

Hoje em Dia cresce 17% na Grande SP e 13% no Mercado Nacional

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 42 visitas.





Vcfaz.tv em Hoje, 16:09 Administração



anos | Ago 2003 | Mensagens: 23359 | Redação





Hoje em Dia cresce 17% na Grande SP e 13% no Mercado Nacional (Edu Moraes / Divulgação) Hoje em Dia cresce 17% na Grande SP e 13% no Mercado Nacional (Edu Moraes / Divulgação)

Com apresentação de Cesar Filho, Ana Hickmann, Renata Alves e Ticiane Pinheiro, o programa Hoje em Dia teve um crescimento de 17%, na Grande São Paulo, no comparativo com 2015, o ano de estreia do novo formato. A média fechada de janeiro a dezembro de 2015 foi de 4,5 pontos de média contra 5,3 pontos de média com o mesmo período de 2016, segundo dados consolidados do Kantar IBOPE Grande SP.



No Mercado Nacional , a atração cresceu 13%: a audiência passou de 3,8 pontos de média (em 2015) para 4,3 pontos de média (2016).



Já no comparativo com 2005, quando o programa estreou, o crescimento foi de 100%, segundo dados consolidados do PNT Kantar IBOPE . Nestes 11 anos, a atração saltou de 2 pontos de média para 4 pontos de média. E, na Grande São Paulo, o crescimento foi de 63%: de 3 pontos de média para 5 pontos de média. Com apresentação de Cesar Filho, Ana Hickmann, Renata Alves e Ticiane Pinheiro, o programateve um crescimento de 17%, na Grande São Paulo, no comparativo com 2015, o ano de estreia do novo formato. A média fechada de janeiro a dezembro de 2015 foi de 4,5 pontos de média contra 5,3 pontos de média com o mesmo período de 2016, segundo dados consolidados do Kantar IBOPE Grande SP.No, a atração cresceu 13%: a audiência passou de 3,8 pontos de média (em 2015) para 4,3 pontos de média (2016).Já no comparativo com 2005, quando o programa estreou, o crescimento foi de 100%, segundo dados consolidados do PNT Kantar IBOPE . Nestes 11 anos, a atração saltou de 2 pontos de média para 4 pontos de média. E, na Grande São Paulo, o crescimento foi de 63%: de 3 pontos de média para 5 pontos de média.























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído