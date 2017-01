Você está lendo um tópico

Televisão > Notícias

Fish TV inova e transmite ao vivo o Campeonato Paulista em Pesqueiro

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 58 visitas.





Vcfaz.tv em Hoje, 16:13 Administração



anos | Ago 2003 | Mensagens: 23359 | Redação





Fish TV inova e transmite ao vivo o Campeonato Paulista em Pesqueiro (Divulgação) Fish TV inova e transmite ao vivo o Campeonato Paulista em Pesqueiro (Divulgação)

O canal de televisão por assinatura FishTV , em parceria com a Sinos Eventos, inicia o ano de 2017 movimentando os pescadores e com atrações inéditas.



O Campeonato Paulista em Pesqueiro inova e vai transmitir ao vivo todas as etapas do campeonato, sendo que a primeira delas acontece na nesta terça-feira, dia 10 de janeiro, no Centro de Pesca Taquari, na cidade de São Roque (SP).



A estrutura, que terá a participação de comentaristas, narradores e apresentadores, captará todos os lances, as fisgadas dos apaixonados pela modalidade e a pesagem dos troféus capturados. O canal de televisão por assinatura, em parceria com a Sinos Eventos, inicia o ano de 2017 movimentando os pescadores e com atrações inéditas.inova e vai transmitir ao vivo todas as etapas do campeonato, sendo que a primeira delas acontece na nesta terça-feira, dia 10 de janeiro, no Centro de Pesca Taquari, na cidade de São Roque (SP).A estrutura, que terá a participação de comentaristas, narradores e apresentadores, captará todos os lances, as fisgadas dos apaixonados pela modalidade e a pesagem dos troféus capturados.























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído