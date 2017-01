Você está lendo um tópico

Televisão > SKY

Mensagem de tela, código 55

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 50 visitas.





Marcio_Carneiro em Hoje, 19:25



anos | Mar 2008 | Mensagens: 8 | Miracema - RJ



Boa tarde,



Toda vez que ligo o receptor, aparece uma tela branca pedindo para ligar para a Sky e informar código 55, que é para agendar uma manutenção no meu sistema.



Já procurei na internet, tentei ligar para a Sky mas não consegui.



O que seria o código 55? O que vai mudar no meu sistema?



O que os amigos sabem disso?























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído