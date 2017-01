Você está lendo um tópico

Série com Stacy London ganha novos episódios no Discovery Home&Health

Stacy London apresenta "Pegar ou Largar" (Divulgação/Discovery H&H) Stacy London apresenta "Pegar ou Largar" (Divulgação/Discovery H&H)



Conhecida como a “rainha da verdade” desde de "Esquadrão da Moda" , Stacy London começa 2017 na tela do Discovery Home & Health com episódios inéditos de "Pegar ou Largar" .



A nova safra mostra o trabalho de Stacy junto a participantes que querem atualizar o estilo, abandonando escolhas “extremas” que fizeram. A cada episódio de meia hora, uma delas recorre aos conselhos sinceros de Stacy para fazer mudanças que respeitem sua personalidade e gostos. Com empatia, sensibilidade e inconfundível bom-humor, a apresentadora faz intervenções no visual para devolver confiança a mulheres de todas as idades.



Os episódios são divididos em etapas – da conversa para detectar o que trouxe a participante até programa, passando pela transformação e a revelação dos resultados. Antes de sugerir looks, Stacy recorre à opinião de pessoas desconhecidas para corroborar a necessidade de mudança. A produção vai às ruas com uma foto da participante e leva até ela as reações desses desconhecidos.



