Telecine garante a exibição do grande vencedor do Globo de Ouro 2017

"La La Land:Cantando Estações" será exibido no Telecine (Divulgação/Paris)



A Rede Telecine anuncia a aquisição dos direitos de exibição de filmes premiados e indicados na edição deste ano do Globo de Ouro . A premiação aconteceu ontem (08) e celebrou o filme "La La Land:Cantando Estações" com sete estatuetas.



"La La Land:Cantando Estações" , o maior vencedor do Globo de Ouro neste ano, "Animais Noturnos" , premiado com Ator Coadjuvante, e "Fences" , vencedor com Atriz Coadjuvante, serão exibidos pela primeira vez na TV na Rede Telecine . O outro grande vencedor é "Zootopia: Essa Cidade É o Bicho" , animação vencedora da 74ª edição da premiação realizada ontem na Califórnia, que já está na programação e no catálogo do Telecine Play.



Outros sucessos de crítica, indicados ao Globo de Ouro , também tiveram os direitos de exibição adquiridos pelo Telecine . São eles: "A Qualquer Custo", "Estrelas Além do Tempo", "Capitão Fantástico", "Armas na Mesa", "Rules Don't Apply", "O Apartamento", "Kubo e as Cordas Mágicas", "Moana: Um Mar de Aventuras", "Sing: Quem Canta Seus Males Espanta " e "Trolls" , além de "Deadpool" , que já está na programação e no catálogo do Telecine Play.























