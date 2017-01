Você está lendo um tópico

Papo Aberto

Telmo de Avelar, dublador do 'Pateta', morre aos 93 anos

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 26 visitas.





Rafa! em Ontem, 23:54



anos | Mai 2006 | Mensagens: 1421 | São Paulo - SP



Telmo de Avelar, dublador do 'Pateta', morre aos 93 anos



Morreu na madrugada desta segunda-feira, 9, aos 93 anos, o ator e dublador Telmo Perle Münch, conhecido como Telmo de Avelar. Ele, que interpretou personagens como o Pateta, da Disney, estava internado desde sexta-feira, 6, na Coordenação de Emergência Regional, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio.

Telmo nasceu em 2 de outubro de 1923 em Curitiba, no Paraná. Foi um dos pioneiros da dublagem no país e ficou conhecido por ser a voz oficial do Pateta nos anos 1970 e 1980 e por interpretar o professor Ludovico Von Pato, também da Disney.





Telmo de Avelar, dublador do 'Pateta'





Foi ainda o primeiro narrador do desenho Super-Amigos, deu voz ao Senhor Olivaras, em Harry Potter e a pedra filosofal e a Charlie Chan na série dos anos 1970. Em 50 anos de carreira, dirigiu ainda a dublagem de filmes e seriados como A Família Dinossauro e Planeta dos Macacos. "Tiveram sucesso de repercussão fora do comum", lembrou Telmo em entrevista ao site Radiofobia.

Como ator, foi o técnico de futebol Fausto Paiva, em Irmãos Coragem. Na novela Pai herói, em 1979, foi o delegado Sandoval.



http://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,te...-anos,10000099077 Morreu na madrugada desta segunda-feira, 9, aos 93 anos, o ator e dublador Telmo Perle Münch, conhecido como Telmo de Avelar. Ele, que interpretou personagens como o Pateta, da Disney, estava internado desde sexta-feira, 6, na Coordenação de Emergência Regional, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio.Telmo nasceu em 2 de outubro de 1923 em Curitiba, no Paraná. Foi um dos pioneiros da dublagem no país e ficou conhecido por ser a voz oficial do Pateta nos anos 1970 e 1980 e por interpretar o professor Ludovico Von Pato, também da Disney.Foi ainda o primeiro narrador do desenho Super-Amigos, deu voz ao Senhor Olivaras, em Harry Potter e a pedra filosofal e a Charlie Chan na série dos anos 1970. Em 50 anos de carreira, dirigiu ainda a dublagem de filmes e seriados como A Família Dinossauro e Planeta dos Macacos. "Tiveram sucesso de repercussão fora do comum", lembrou Telmo em entrevista ao site Radiofobia.Como ator, foi o técnico de futebol Fausto Paiva, em Irmãos Coragem. Na novela Pai herói, em 1979, foi o delegado Sandoval.























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído