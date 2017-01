Você está lendo um tópico

Televisão > Notícias

Fevereiro: Novo filme de Anna Muylaert estreia no Canal Brasil

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 53 visitas.





robertoscalon em Hoje, 00:01 Colaboração



anos | Fev 2004 | Mensagens: 7628 | Belo Horizonte - MG





"Mãe Só Há Uma" estreia no Canal Brasil (Divulgação/Vitrine) "Mãe Só Há Uma" estreia no Canal Brasil (Divulgação/Vitrine)



Em fevereiro, o Canal Brasil traz na faixa "Seleção Brasileira" , dedicada aos mais importantes lançamentos da nossa sétima arte, a mais recente filme da premiada diretora Anna Muylaert. "Mãe Só Há Uma" acompanha Pierre, que descobre que sua família não é biológica quando a polícia prende sua mãe. Confuso, ele vai atrás de seus parentes verdadeiros, que o conhecem como Felipe, e a nova realidade faz com que o rapaz encontre finalmente sua real identidade. Naomi Nero, Dani Nefussi e Matheus Nachtergaele estão no elenco do filme que estreia dia 21 de fevereiro , às 22h



No inédito "Lua em Sagitário" ( 07 de fevereiro , às 22h), Ana (Manuela Campagna) é uma jovem de 17 anos que vive em uma cidade fronteiriça entre o Brasil e a Argentina. Lá, ela não tem opções de lazer e nem acesso à internet. Seu único refúgio é visitar um sebo/lanhouse conhecido como "A Caverna". É lá que, certo dia, ela acaba conhecendo Murilo (Fagundes Emanuel), rapaz por quem vai se apaixonar perdidamente.



Dirigido por Julio Bressane, "Garoto" ( 28 de fevereiro , às 22h), o longa apresenta a história de amor de dois jovens, que se encontram em um lugar encantado onde vivem uma aventura amorosa. Mas, tudo irá mudar quando, de forma inesperada, o garoto comete um crime. O casal, então, decide se separar, mas o futuro lhes reservam mais um encontro. Marjorie Estiano, Gabriel Leone e Josie Antello no elenco.



Saiba mais:

Janeiro: Longa inédito com Domingos Montagner é o "Filme do Mês" no Canal Brasil Em fevereiro, otraz na faixa, dedicada aos mais importantes lançamentos da nossa sétima arte, a mais recente filme da premiada diretora Anna Muylaert.acompanha Pierre, que descobre que sua família não é biológica quando a polícia prende sua mãe. Confuso, ele vai atrás de seus parentes verdadeiros, que o conhecem como Felipe, e a nova realidade faz com que o rapaz encontre finalmente sua real identidade. Naomi Nero, Dani Nefussi e Matheus Nachtergaele estão no elenco do filme que estreia dia, às 22hNo inédito, às 22h), Ana (Manuela Campagna) é uma jovem de 17 anos que vive em uma cidade fronteiriça entre o Brasil e a Argentina. Lá, ela não tem opções de lazer e nem acesso à internet. Seu único refúgio é visitar um sebo/lanhouse conhecido como "A Caverna". É lá que, certo dia, ela acaba conhecendo Murilo (Fagundes Emanuel), rapaz por quem vai se apaixonar perdidamente.Dirigido por Julio Bressane,, às 22h), o longa apresenta a história de amor de dois jovens, que se encontram em um lugar encantado onde vivem uma aventura amorosa. Mas, tudo irá mudar quando, de forma inesperada, o garoto comete um crime. O casal, então, decide se separar, mas o futuro lhes reservam mais um encontro. Marjorie Estiano, Gabriel Leone e Josie Antello no elenco.























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído