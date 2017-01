Você está lendo um tópico

Oficial: Silvio Santos troca Chaves por Dudu Camargo

Como já informado, Silvio Santos, dono do SBT, nunca está satisfeito com o conteúdo que a emissora exibe como um todo, e sempre vem promovendo mudanças repentinas e até bizarras de última hora.





Dudu Camargo (Foto: Reprodução)



Ele foi para Orlando no último dia 24 e ficará por lá até maio, mas já se prepara para agir novamente. Com todos os seus programas gravados para serem levados ao ar até o seu retorno, Silvio vai ordenar as alterações na grade de programação de lá mesmo.



Como o primeiro ato, o patrão garantiu a volta de Dudu Camargo, o Homem do Saco do programa “Fofocando”, para as tardes do SBT, ás 13h45. O âncora de apenas 18 anos retornará com o “Primeiro Impacto”, e substituirá o “Clube do Chaves”. A mudança foi confirmada por um diretor da emissora.



Vale lembrar que o “Clube do Chaves” aumentou a audiência no horário em 77%, ocupando a faixa que antes era do “Fofocando”, que agora está sendo exibido às 08h da manhã.



Com a mudança, Dudu agora terá um programa só dele. O âncora estava se revezando na apresentação do “SBT Notícias”, e mesmo sendo o queridinho de Silvio Santos, levantou muita controvérsia com seu modo de apresentar um jornalístico.



No entanto, para os fãs de Chaves, nem tudo está perdido. Ainda não se sabe se o trunfo do dono do SBT continuará no ar, mas ocupando outro horário dentro da grade. “Clube do Chaves”, desde a estreia, manteve média de oito pontos de audiência na Grande São Paulo, então a expectativa é que continue sendo exibido.





