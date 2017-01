31. Cantaloop

US3













32. Quando Te Encontrei

Raça Negra













33. Stay (I Missed You)

Lisa Loeb & Nine Stories













34. Again

Janet Jackson













35. Shoop

Salt-N-Pepa













36. All By Myself

Sheryl Crown













37. I'll Stand By You

The Pretenders













38. Pra Abalar

Banda Eva













39. Partners

Cássia Eller













40. Pensamento

Cidade Negra













41. Pessoa

Marina Lima













42. Return To Innocence

Enigma













43. Don't Turn Around

Ace Of Base













44. So Much In Love

All-4-One













45. Because The Night

10.000 Maniacs