Confira a semana de Malhação (9 a 14/1)

Segunda-feira



Ricardo fica constrangido com os comentários de Joana. Damiana tenta descobrir o que Toninho fez contra Joana e deixa o hostel magoada com o neto. Damiana e Sula chegam à casa de Tânia. Toninho pensa no tempo em que vivia com Joana no Ceará. Martinha destrata Jabá e Lucas. Juliana e Manuela não gostam das ofensas que Bárbara faz a Joana. Martinha pede para Jéssica acompanhá-la na ultrassonografia. Arthur reclama da malhação para Dodô, mas muda de opinião quando Belinha chega. Gabriel tira satisfações com Bárbara. Joana apresenta Damiana e Sula para todos na academia. Giovane repreende Gabriel e Irene por serem preconceituosos. Juliana descobre que Martinha está gravida. Joana encontra Damiana na sala de Ricardo.



Terça-feira



Jéssica desconfia de que Júnior também possa ser o pai do filho que Martinha espera. Irene é rude com Joana na frente de Damiana. Ricardo repreende Bárbara, Clara e Vera por promoverem fofocas na academia. Juliana questiona Jabá sobre a paternidade do filho que Martinha espera. Alisson ignora os comentários de Arthur. Tânia repreende Toninho ao vê-lo chegar à academia. Belloto se incomoda com a sequência de exercícios que Alisson passa para Arthur. Clara se insinua para Rômulo. Toninho faz uma revelação a todos na academia. Jéssica e Martinha se emocionam na ultrassonografia. Joana e Bárbara se confrontam. Jabá e Lucas se perguntam sobre a paternidade do bebê de Martinha. Ricardo flagra Bárbara e Joana discutindo.



Quarta-feira



Bárbara mente para Ricardo. Jabá se empenha para descobrir quem é o pai do filho de Martinha. Ricardo decide deixar Joana responsável pela academia por alguns dias enquanto viaja. Tânia lamenta não poder ajudar Joana e tenta adiar a viagem. Giovane se despede de Joana. Belloto critica Alisson. Martinha ameaça se afastar de Juliana. Jabá e Lucas contam para Júnior que Martinha está grávida. Ricardo apresenta seu sócio, Mauro, para Joana. Damiana e Toninho voltam para o Ceará. Clara prende Rômulo em seu quarto. Júnior ajuda Léo, filho de Mauro. Arthur passa mal no colégio e Belloto o repreende. Stella, esposa de Mauro, se surpreende ao saber que Joana é filha de Ricardo.



Quinta-feira



Mauro orienta Stella a procurar Joana para o que precisar. Joana se apresenta para Léo. Arthur espalha para o colégio que Martinha está grávida. Tânia fica tranquila com o apoio de Jéssica, Belloto, Nanda e Jorjão a Joana. Martinha é expulsa de casa. Fábio implica com Luiza. Martinha afirma que seu filho não terá pai. Júnior convida Léo para jogar vôlei. Belloto reclama de Alisson para Joana. Léo tenta falar com Stella. Alisson enfrenta Joana. Stella vê Júnior ajudar Léo a jogar vôlei e afirma que irá tirá-lo a academia. Alisson agride Belloto e Joana interpela os dois.



Sexta-feira



Joana suspende Alisson. Stella reclama de Júnior para Joana e pede para a moça tomar conta de Léo. Alisson fala mal de Joana para Clara e Vera. Alisson incentiva Arthur e Belinha a fazer um abaixo-assinado. Martinha conta para Nanda quem é o pai do filho que está esperando. Belloto se oferece para cuidar de Léo. Jéssica pede para conversar com Jabá, Lucas e Júnior. Júnior leva Léo para falar com uma fisioterapeuta e Stella fica indignada. Belloto descobre que Arthur mentiu para ele. Stella exige que Júnior seja demitido. Jéssica dá um ultimato em Júnior, Jabá e Lucas. Stella faz um comentário preconceituoso contra Joana.























