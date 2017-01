Você está lendo um tópico

Confira a semana de Sol Nascente (9 a 14/1)

Segunda-feira



Alice acredita nas provas mostradas por Damasceno e Cesar comemora. Mario e Wagner ajudam Maria e Lindalva a saírem de casa. A casa de Wagner é invadida. Mario e Wagner são perseguidos por João Amaro e seus capangas. Wagner confessa a Mario que Cesar foi o mandante da explosão nas traineiras. Mario e Wagner são capturados. Carolina afirma que se vingará de Cesar. Vittorio leva Loretta ao cartório. Paula sugere que Elisa e Dora se associem e abram uma empresa. Alice ajuda Tanaka a escolher sua roupa para o baile no Rota 64. Loretta afirma a Vittorio que não sairá da casa dos De Angeli. Alice vai com Damasceno, Cesar e Patrick falar com o delegado Mesquita. Sinhá volta para Arraial do Sol Nascente.



Terça-feira



Carolina observa o olhar apaixonado de Cesar para Alice. Peppino não deixa Loretta dançar com Vittorio. Ralf sugere que Alice faça uma surpresa para Mario. Sinhá reclama da atuação de Cesar em seu plano contra Tanaka. Argemiro tortura Mario. Vittorio critica o comportamento de Lenita com Flavinha. Milena reclama de Loretta para Ralf. Tanaka pede Mocinha em namoro. Dora confraterniza com Yumi e Tiago. César ordena que João Amaro elimine Mario. Mocinha sugere que Cesar consiga outro cliente da Arraial Pescados para a lavagem de dinheiro. Carolina ouve Cesar ameaçar Sirlene e teme por sua filha. Argemiro chega para cumprir a ordem de Cesar.



Quarta-feira



Mario tenta fugir de Argemiro. Loretta dá o número do telefone da filha para Mariano e Ralf se irrita. César descobre que Sócrates pediu demissão do banco e entra em pânico. Renata explica para Alice como será o processo para o recebimento da indenização da seguradora. Louzada manda seus homens resgatarem Mario na praia. Cesar acerta com Moreira um novo esquema de desvio de dinheiro da Arraial Pescados. O delegado Mesquita avisa Alice sobre a prisão do japonês mafioso de São Paulo. Mariano chega ao estúdio de Ralf à procura de Milena. Cesar e Sinhá ficam satisfeitos com as fotos de Mario que recebem de João Amaro. Alice não consegue falar com Mario. Mario surge na praia, desacordado.



Quinta-feira



Neide encontra Mario e o leva para o posto médico. Carolina guarda seu dinheiro em um cofre no banco e deixa um bilhete para Alice. Ralf expulsa Mariano de seu estúdio. Sinhá manda Cesar terminar o namoro com Paula. João Amaro é preso. Alice fala com Chica sobre Mario. Loretta exige que Nanda se afaste de Peppino. Chica tem uma visão de Alice, mas não revela à amiga. Os policiais procuram por Mario na praia. Flavinha confidencia para Lenita como foi beijar Hideo. Louzada e Argemiro desconfiam de que Alice seja a chefe da organização de lavagem de dinheiro. Cesar termina com Paula. Neide chega ao posto com Mario. Ralf avisa a Alice sobre o sumiço de Mario.



Sexta-feira



Alice decide ir para a Bahia com Ralf. Os policiais procuram por Mario no posto médico. Sirlene não consegue terminar com Felipe. Alice e Ralf contam para Lenita e Vittorio sobre o sumiço de Mario. João Amaro acusa Alice de ser a chefe do esquema de lavagem de dinheiro da Arraial Pescados. Milena encontra alguns diários de Loretta. Alice se irrita com a tentativa de sedução de Cesar e antecipa a viagem do ex-noivo à Europa. Mario se recupera e vai com Neide para casa. Alice acerta com Tanaka sua substituição na empresa. Cesar decide se vingar de Alice. João Amaro é libertado. Alice, Ralf e Damasceno chegam ao motoclube na Bahia. Tanaka assume a presidência da Arraial Pescados, deixando Cesar surpreso.



Sábado



Sábado

Cesar se contém quando Tanaka fala mal de seu pai. Nanda termina o namoro com Peppino. Vittorio conta para Milena sobre o sumiço de Mário. Sinhá alerta a irmã para não se envolver com Tanaka. Alice, Ralf, Damasceno, Tato e os policiais procuram Mario. Chica se sente mal na casa de Tanaka. Sinhá se anima com o cassino. Neide avisa à polícia que Mario está em sua casa. João Amaro revela a Sinhá e Cesar que acusou Alice de ser a chefe da organização criminosa. Lenita e Vittorio decidem procurar Chica. Neide e Luzia se preocupam com o estado de Mario. Alice se desespera ao ouvir a equipe de busca deduzir que Mario se atirou do penhasco.























