Confira a semana de Rock Story (9 a 14/1)

Segunda-feira



Diana termina o noivado com Léo. Néia ameaça Yasmin para que ela não revele sobre a armação com Stefany. JF diz a Marisa que Nicolau perdeu o interesse por ela. Bianca ajuda Eva a se recuperar da morte de Joel. Léo oferece dinheiro a Stefany para contar a verdade a Diana. Léo e Diana se reconciliam. Lázaro e Néia retomam o plano do sequestro. Diana critica Laila. Chiara fica com febre e Diana impede a filha de ir ao show do pai. Alex, William e Romildo decidem ir ao show de Gui sem saber que ele é o namorado de Júlia. Laila desconfia de Lázaro e grava sua conversa com ele, recusando a proposta do empresário. Gui e a banda 4.4 são muito aplaudidos no show. Alex vê Júlia beijando Gui.



Terça-feira



Gordo parabeniza Gui pelo trabalho com a banda 4.4. Zac critica JF por corresponder ao assédio das fãs. Marisa fica furiosa com o fora que leva de Nicolau. Gui avisa a Júlia que reservou um quarto de hotel para eles ficarem juntos. Laila mostra a Gordo a gravação da conversa que teve com Lázaro. Gordo e Laila deduzem que foi Diana quem armou com Lázaro contra ela. Yasmin comenta com Natália que tirou nota baixa na prova de Matemática. Lázaro avisa a Diana que Gordo está desconfiado do plano que ela armou para afastá-lo de Laila. Chiara pede a Júlia para voltar a lhe dar aulas de balé sem que Diana saiba. Chiara insiste em morar com Gui. Ramon mostra a Néia o lugar que ela ficará escondida durante o falso sequestro. Yasmin avisa a todos que Néia foi sequestrada.



Quarta-feira



Léo e Yasmin se desesperam ao saber do sequestro da mãe. Diana desconfia do sequestro e supõe que Néia possa estar mentindo. Léo avisa aos convidados que o casamento está cancelado, e Néia comemora. Ramon liga para Léo pedindo resgate. Ramon rasga o vestido de Néia e a deixa no meio da rua. Néia não repara que esqueceu na casa de Ramon o anel que Léo lhe deu. Alex ameaça Júlia, que é defendida por Nelson. Com medo das retaliações de Alex, Júlia teme pela segurança de Gui. Lorena avisa a Alex que, se ele voltar a importunar Júlia, ela acabará com ele. Daniel entrega para Gui o endereço da irmã de Alex. Néia pede carona na estrada e acaba entrando em um carro de bandidos. Gui se surpreende ao constatar que Marisa é irmã de Alex e avisa à moça que quer falar com o bandido.



Quinta-feira



Alex se esconde enquanto Marisa fala com Gui. Marisa exige explicações de Alex. Os bandidos forçam Néia a pegar dinheiro no caixa eletrônico. Néia consegue ligar para Léo. Néia se apavora quando Diana entra em sua casa com dois policiais para investigar o sequestro. Nicolau se oferece para pagar o medicamento de Caio. Gilda vê Caio passar mal na rua e deduz que o amigo de Nicolau usa drogas. Chiara aceita ir para a casa de Léo e Diana. Nanda conta a Syl que Jorginho está no Rio de Janeiro. Laila se prepara para a gravação de seu DVD. Augusto procura Lázaro para falar sobre a 4.4, acreditando que ele seja o empresário da banda. Lázaro pede a Ramon que descubra tudo sobre a banda de Zac. Eva descobre que Joel tem uma filha em Portugal. Laila recebe uma ligação e fica abalada. Lázaro demonstra interesse na banda de Zac. Júlia conta a Gui que está grávida.



Sexta-feira



Gui comemora a notícia da gravidez de Júlia. Lázaro conta a Ramon que boicotará a banda 4.4. Os policiais mostram para Néia, Diana e Léo o vídeo da câmera de segurança do caixa eletrônico. Néia avisa a Lázaro que está preocupada com a investigação. Daniel anuncia a Eva que a filha de Joel é sua herdeira legítima. Jorginho insiste para Laila sair com ele. Yasmin pede que Zac continue lhe dando aulas. Gilda pede para o filho mostrar o embrulho que ele deu para Caio, desconfiando que se trata de drogas. Caio revela a Gilda que tem câncer. Gordo lamenta a demora de Laila. Ramon leva Marisa para a casa de Lázaro. Alex aborda Júlia, e Chiara pergunta por que o bandido a chamou de Júlia. Diana avisa à juíza que não assinará o divórcio. Alex pede dinheiro para Júlia e ameaça maltratar Chiara.



Sábado



Júlia implora para Alex não se aproximar de Chiara. Júlia conta a Edith sobre a chantagem de Alex. Romildo tira uma foto de Chiara e manda para Alex. Lázaro expulsa Ramon e Marisa de sua casa. Nicolau se preocupa quando Gilda e Haroldo informam que marcarão uma consulta médica para ele. Zac diz a Tom que aceitará dar aulas para Yasmin a fim de ajudar a mãe financeiramente. Nanda confirma para Gordo que Jorginho está no Brasil. Laila pede a Jorginho para não procurá-la. Léo fica abalado ao descobrir que Diana não assinou o divórcio. Edith diz a Nelson que acredita que Júlia será presa. Júlia manda uma mensagem para Lorena, dizendo que irá se entregar. Gordo pergunta a Laila se ela se encontrou com Jorginho. Gui chega no momento em que Júlia inicia seu depoimento. Diana termina o noivado com Léo. Néia ameaça Yasmin para que ela não revele sobre a armação com Stefany. JF diz a Marisa que Nicolau perdeu o interesse por ela. Bianca ajuda Eva a se recuperar da morte de Joel. 