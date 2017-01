Você está lendo um tópico

Televisão > Novelas

Confira a semana de A lei do amor (9 a 14/1)

Segunda-feira



Beth registra o encontro de Magnólia e Ciro. Tião acredita ter descoberto um segredo de Pedro. Beth ameaça Magnólia, que cede à sua chantagem. Suely procura Salete para dar notícias de Gustavo. Ciro tenta falar com Beth. Jáder assiste à massagem de Sansão em Mileide. Cidália desmaia e Luciane a leva para o hospital. Robinson pede para Camila desistir de viajar. Magnólia pede para se encontrar com Beth e Elio desconfia. Pedro sugere um passeio de veleiro a Helô, Letícia e Tiago. Beth fala com Augusto, antes de se encontrar com Magnólia. Ciro é rude com Suely e Tiago o repreende. Magnólia encontra com Beth.



Terça-feira



Magnólia atira em Beth. Vitória estranha quando Magnólia exige que Ruty Raquel e Sansão se apressem para ir à sua casa. Ciro procura por Beth no aeroporto. Vitória conta para Pedro que Beth esteve no SPA e que deu um presente caro para Augusto. Ciro implora para conversar com Yara. Luciane anuncia que pagará todos os exames de Cidália. Misael fica com Flávia e Luciane no hospital. Ciro chega embriagado em casa. Augusto conta para Pedro sobre a investigação de Vitória. Flávia tenta descobrir com Bruno o diagnóstico de Cidália. Pedro conta para Augusto sobre Ciro e Magnólia. Fausto é ameaçado por Magnólia.



Quarta-feira



Magnólia se esconde de Pedro, enquanto Fausto finge dormir. Misael consola Flávia depois de sua conversa com Bruno. Yara pensa em Ciro. Magnólia engana Pedro e Ana Luiza. Helô reclama do tratamento para engravidar e Pedro fica chateado. Bruno fala para Flávia que Cidália precisa fazer uma operação com urgência. Augusto fala com Ciro sobre Beth. Bruno esnoba Jéssica. Vitória se sente mal e Augusto a leva ao médico. Luciane e Salete fazem as pazes no hospital. Gledson ajuda Hércules a discursar para as costureiras. Flávia conta para Cidália que ela precisa fazer uma séria operação. Leila decide revelar a Flávia quem é seu pai biológico. Tião flagra Helô em sua casa. Flávia informa a Tião que é sua filha.



Quinta-feira



Tião se enfurece com Flávia e Helô a protege. Jéssica conta para Salete quem é o pai biológico de Flávia. Flávia discute com Tião. Salete procura a filha. Helô leva Flávia para falar com Olavo. Salete tenta fazer um acordo com Tião. Ciro procura Yara. Augusto proíbe Vitória de voltar à casa de Sílvia. Fausto se recusa a contar para Pedro sobre a ameaça de Magnólia. Bruno termina o namoro com Jéssica. Miro incentiva Tião a ajudar Cidália. Tiago não gosta de ver Tião no apartamento de Letícia. Mileide tem um pressentimento com Beth e procura Augusto. Tião vai ao hospital e Flávia fica furiosa. Fausto tenta se comunicar com Pedro.



Sexta-feira



Fausto alerta Pedro sobre Magnólia. Salete leva Tião para ver Cidália. O vilão decide pagar a cirurgia de Cidália. Mileide questiona Augusto sobre sua ex-esposa. Magnólia queima os pertences de Beth. Fausto acredita que Magnólia tirou a vida de Beth. Tião fica abalado com os comentários de Miro. Yara é irônica com Misael. Mileide e Jáder combinam um novo jantar. Vitória e Augusto decidem viajar. Magnólia tenta se desculpar com Tião. Fausto pede para Jáder levar Mileide até ele. Salete e Helô incentivam Flávia a procurar Tião. Tião afirma para Flávia que Tiago é o culpado pelo que aconteceu com Isabela.



Sábado



