Você está lendo um tópico

Televisão > Novelas

Confira a semana de A Escrava Isaura (9 a 14/1)

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 35 visitas.





Vcfaz.tv em Hoje, 15:49 Administração



anos | Ago 2003 | Mensagens: 23370 | Redação





Segunda-feira



Isaura aparece já mocinha. Com. Almeida descobre que Leôncio o enganou. Tomásia diz que está grávida de Leôncio. Com. Almeida surpreende Leôncio e Tomásia. Tomásia é abandonada por Leôncio. Com. Almeida cobra as dívidas de Leôncio. Coronel Sebastião diz que Leôncio vai ter que se casar com Malvina. Leôncio chega em casa e encontra Isaura. Gioconda conta a Tomásia que foram despejadas. André se declara para Isaura. Leôncio também se declara para Isaura. Miguel encontra Joaquina. Isaura conta para Joaquina e João que Leôncio a importunou e quis marcar encontro com ela no celeiro. Com. Almeida e Cor. Sebastião acertam os detalhes do sarau de noivado de Leôncio e Malvina. João e André ficam de guarda para proteger Isaura. Rosa se insinua para Leôncio, no celeiro. André discute com Rosa. Gioconda e Tomásia planejam ir ao sarau. Gabriel se encanta com Helena. Cor. Sebastião encontra com Gioconda na estrada. Leôncio e Com. Almeida se surpreendem com Tomásia em seu noivado. Tomásia ameaça Leôncio, Isaura ouve tudo e vê quando Leôncio faz Tomásia tropeçar na escada.



Terça-feira



Leôncio diz à Isaura que Tomásia tropeçou sozinha. Gioconda, aos prantos, tenta reanimar Tomásia. Henrique fica fascinado por Isaura. Malvina desconfia que Leôncio tem interesse em Isaura. Gabriel fala mal de Leôncio para Helena. Gabriel enfrenta Leôncio. Malvina conversa com Isaura. Helena fala para Sebastião o que descobriu sobre Leôncio. Henrique conversa com Isaura. Helena e Henrique contam a Malvina o que Leôncio fez com Tomásia. Tomásia acorda e recebe a notícia que perdeu a criança. Miguel consegue o dinheiro que falta para comprar Isaura. Leôncio volta a ameaçar Isaura, aperta o pescoço dela. Gabriel beija Helena. Sebastião pergunta a Gioconda se é verdade que Leôncio prometeu casamento à Tomásia. Gertrudes pergunta porque Isaura está triste. Começa o casamento de Leôncio e Malvina. Tomásia interrompe a cerimônia. André propõe fugir com Isaura.



Quarta-feira



Tomásia diz no meio do casamento que Leôncio tentou matá-la. Rosa escuta a conversa de André e Isaura e promete contar tudo a Leôncio. Gioconda teme um escândalo de sua filha. Tomásia é expulsa da igreja, jogada na lama e jura vingança. Malvina hesita, mas se casa. O Conde Campos encontra Tomásia e a convida para subir em sua carruagem. Gabriel diz a sua mãe que gosta de Helena, mas ela é contra. Henrique se declara para Isaura e tenta beijá-la. Gertrudes passa mal na festa do casamento. Miguel vai até a fazenda comprar a liberdade de sua filha. Leôncio manda prender André.



Quinta-feira



Isaura desmente Rosa. Leôncio força Malvina a ir para cama com ele. Gertrudes conversa com Almeida sobre Isaura. Leôncio pede para Isaura não ser vendida. O Conde convida Tomásia para ir a sua fazenda. Miguel volta à fazenda e encontra sua filha. Leôncio e Malvina saem em lua-de-mel. Comendador Almeida aumenta o preço de Isaura e Miguel fica arrasado. O Conde pede a mão de Tomásia em casamento e ela aceita. Henrique vê Gabriel com Helena e parte para briga. Miguel quer fugir com Isaura. Isaura prefere que o pai tente comprá-la. Henrique carrega Gabriel desmaiado sobre os ombros. André é solto. Helena se encontra com Gabriel e diz que seu pai é contra o namoro deles. Coronel Sebastião atira na direção de Gabriel quando o vê junto a sua filha. Helena fica de castigo e Gabriel leva um tiro. Gioconda ameaça o Coronel Sebastião. Tomásia se casa com o Conde. Leôncio e Malvina voltam de viagem.



Sexta-feira



Gertrudes sofre um ataque cardíaco no dia da chegada de Leôncio. Tomásia e o Conde Campos trocam elogios na festa de casamento. Gertrudes diz a Isaura que lamenta não ter dado antes sua liberdade. Tomásia sabe do retorno de Leôncio e se entristece. Isaura conta à Gertrudes que Leôncio empurrou Tomásia. Leôncio flagra Gertrudes e Isaura falando sobre ele. Coronel Sebastião visita Malvina. Gabriel decide pedir a mão de Helena em casamento. Belchior conta à Rosa quem é seu pai. Isaura aparece já mocinha. Com. Almeida descobre que Leôncio o enganou. Tomásia diz que está grávida de Leôncio. Com. Almeida surpreende Leôncio e Tomásia. Tomásia é abandonada por Leôncio. Com. Almeida cobra as dívidas de Leôncio. Coronel Sebastião diz que Leôncio vai ter que se casar com Malvina. Leôncio chega em casa e encontra Isaura. Gioconda conta a Tomásia que foram despejadas. André se declara para Isaura. Leôncio também se declara para Isaura. Miguel encontra Joaquina. Isaura conta para Joaquina e João que Leôncio a importunou e quis marcar encontro com ela no celeiro. Com. Almeida e Cor. Sebastião acertam os detalhes do sarau de noivado de Leôncio e Malvina. João e André ficam de guarda para proteger Isaura. Rosa se insinua para Leôncio, no celeiro. André discute com Rosa. Gioconda e Tomásia planejam ir ao sarau. Gabriel se encanta com Helena. Cor. Sebastião encontra com Gioconda na estrada. Leôncio e Com. Almeida se surpreendem com Tomásia em seu noivado. Tomásia ameaça Leôncio, Isaura ouve tudo e vê quando Leôncio faz Tomásia tropeçar na escada.Leôncio diz à Isaura que Tomásia tropeçou sozinha. Gioconda, aos prantos, tenta reanimar Tomásia. Henrique fica fascinado por Isaura. Malvina desconfia que Leôncio tem interesse em Isaura. Gabriel fala mal de Leôncio para Helena. Gabriel enfrenta Leôncio. Malvina conversa com Isaura. Helena fala para Sebastião o que descobriu sobre Leôncio. Henrique conversa com Isaura. Helena e Henrique contam a Malvina o que Leôncio fez com Tomásia. Tomásia acorda e recebe a notícia que perdeu a criança. Miguel consegue o dinheiro que falta para comprar Isaura. Leôncio volta a ameaçar Isaura, aperta o pescoço dela. Gabriel beija Helena. Sebastião pergunta a Gioconda se é verdade que Leôncio prometeu casamento à Tomásia. Gertrudes pergunta porque Isaura está triste. Começa o casamento de Leôncio e Malvina. Tomásia interrompe a cerimônia. André propõe fugir com Isaura.Tomásia diz no meio do casamento que Leôncio tentou matá-la. Rosa escuta a conversa de André e Isaura e promete contar tudo a Leôncio. Gioconda teme um escândalo de sua filha. Tomásia é expulsa da igreja, jogada na lama e jura vingança. Malvina hesita, mas se casa. O Conde Campos encontra Tomásia e a convida para subir em sua carruagem. Gabriel diz a sua mãe que gosta de Helena, mas ela é contra. Henrique se declara para Isaura e tenta beijá-la. Gertrudes passa mal na festa do casamento. Miguel vai até a fazenda comprar a liberdade de sua filha. Leôncio manda prender André.Isaura desmente Rosa. Leôncio força Malvina a ir para cama com ele. Gertrudes conversa com Almeida sobre Isaura. Leôncio pede para Isaura não ser vendida. O Conde convida Tomásia para ir a sua fazenda. Miguel volta à fazenda e encontra sua filha. Leôncio e Malvina saem em lua-de-mel. Comendador Almeida aumenta o preço de Isaura e Miguel fica arrasado. O Conde pede a mão de Tomásia em casamento e ela aceita. Henrique vê Gabriel com Helena e parte para briga. Miguel quer fugir com Isaura. Isaura prefere que o pai tente comprá-la. Henrique carrega Gabriel desmaiado sobre os ombros. André é solto. Helena se encontra com Gabriel e diz que seu pai é contra o namoro deles. Coronel Sebastião atira na direção de Gabriel quando o vê junto a sua filha. Helena fica de castigo e Gabriel leva um tiro. Gioconda ameaça o Coronel Sebastião. Tomásia se casa com o Conde. Leôncio e Malvina voltam de viagem.Gertrudes sofre um ataque cardíaco no dia da chegada de Leôncio. Tomásia e o Conde Campos trocam elogios na festa de casamento. Gertrudes diz a Isaura que lamenta não ter dado antes sua liberdade. Tomásia sabe do retorno de Leôncio e se entristece. Isaura conta à Gertrudes que Leôncio empurrou Tomásia. Leôncio flagra Gertrudes e Isaura falando sobre ele. Coronel Sebastião visita Malvina. Gabriel decide pedir a mão de Helena em casamento. Belchior conta à Rosa quem é seu pai.























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído