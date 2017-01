Você está lendo um tópico

FABIOTV na Exposição de Silvio Santos no MIS

Olá, internautas



Aproveitei meu rescaldo de férias e fui ao MIS (Museu da Imagem e do Som), aqui em São Paulo, para acompanhar”Silvio Santos vem aí!”. Obrigatório para todos aqueles que admiram o maior apresentador do Brasil.



A exposição começa com a infância do garoto nascido na Lapa, no Rio de Janeiro. Depois, segue para a barca. Em seguida, São Paulo ganha o foco. Uma curiosidade que não sabia. Ele teve um bar no Largo de Santa Cecília. Pertinho de casa.



A carreira empresarial ganha fôlego. Sucesso na rádio. Manoel de Nóbrega foi importante para a carreira de Silvio Santos. Baú da Felicidade. Tempos depois, nos anos 60, era exibido o programa “Prá (com acento mesmo) Ganhar É Só Rodar”. Atração com mesmo nome exibido atualmente no SBT.



A partir daí, começa o destaque para as atrações símbolo do animador. Troféu Imprensa (há estatuetas dele na exposição), Boa Noite Cinderela, Qual é a Música, Roletrando, Namoro na TV, Pião da Casa Própria (!!!!), Domingo no Parque, Porta da Esperança, Show de Calouros, Topa Tudo por Dinheiro, Show do Milhão e Casa dos Artistas.



A exposição é interativa. Pude tocar no sino do Qual é a Música (até SS fala e pergunta qual música toca naquele momento), girei a roda do Roletrando, interagi com o joguinho do programa, girei o pião e encarei os desafios do Show do Milhão em um púlpito!



Além da carreira de Silvio Santos, os organizadores tiveram a preocupação de destacar dois símbolos do SBT: Chaves e Bozo. Há até aquele barril para os visitantes tirarem a foto. Também é possível assistir ao programa eleitoral do comunicador para presidente do Brasil em 1989. Arquivo raríssimo. Eu, pessoalmente, nunca tinha assistido. Ele falava que a maior prioridade era a alimentação. Em seguida, vinham saúde, habitação e educação. Nesta ordem.



O visitante é tocado emocionalmente a todo momento. Quando cheguei ao bloco do Topa Tudo por Dinheiro, fiquei comovido ao ouvir a música “É ritmo... é ritmo de festa..” Fui tragado aos anos 90. Fazia muito tempo que não ouvia a canção. Fiquei com os olhos marejados, realmente.



O maior problema de montar a exposição de um comunicador com décadas de trabalho, em um espaço limitado, é a seleção do que é exibido. Senti falta do histórico Jesus do “Porta da Esperança” (Paz, amor, fé, esperança, luz e união, não são apenas palavras...), da bancada da Flor no espaço do Show de Calouros, uma homenagem mais clara ao Lombardi, e dos programas mais atuais, como Nada Além da Verdade, quadro Jogo dos Pontinhos, entre outros.



Na saída da exposição, há uma boa sacada: o desfile da Tradição em 2001. Toca até o samba-enredo.



Visitem. É uma oportunidade única. Paguei 12 reais. Às terças-feiras, a entrada é gratuita. E vamos sorrir e cantar: lá lá lá, hey....



Ps: fiquei na fila por 40 minutos.



