O que esperar da TV em 2017?

O que esperar da TV em 2017?

Olá, internautas



2017 começa com grandes perspectivas para a TV brasileira. Neste ano, aqui em São Paulo, um capítulo importante da história do veículo de comunicação mais popular do Brasil chegará ao fim. O sinal analógico deverá ser desativado para a supremacia da TV digital.



Isso deverá render muito quiprocó aos telespectadores que ainda possuem os televisores com transmissão analógica. Eu mesmo tenho uma TV ainda sintonizada com a antena do prédio. Já o outro aparelho, teoricamente, recebe o sinal digital através da NET.



Desse modo, o videocassete, que ainda grava os programas na transmissão analógica, será, de fato, aposentado para tal missão. 2017 será um marco. Ainda desvendarei como irei gravar, sem custo algum, a programação. É uma mudança que tem paralelo na TV em preto e branco para a colorida.



Seguem os desafios para as cinco principais emissoras neste ano:



TV Globo: é urgente recuperar a faixa das novelas das nove (antigas das oito). A emissora acerta ao escalar Gloria Perez e Walcyr Carrasco para tal missão. São os dois melhores autores de telenovelas da atualidade.



SBT: é fundamental a emissora resgatar a vice-liderança no domingo, o dia mais tradicional de sua programação. Mexidas deverão surgir para cumprir tal objetivo.



Record TV: Xuxa enfrentará um ano decisivo. 2016 foi péssimo profissionalmente para a apresentadora. Além disso, a área de teledramaturgia também será colocada à prova com os novos folhetins.



Band: a programação sem as transmissões dos campeonatos esportivos nacionais deverá, de alguma forma, fragilizar a emissora. Apostar somente no MasterChef é muito pouco. Sinuca de bico.



RedeTV!: cria-se uma grande expectativa para o novo programa de Marcelo de Carvalho que substituirá o Mega Senha.



