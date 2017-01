Você está lendo um tópico

Marone entra em conflito de imagem no "Hoje em Dia"

Olá, internautas



Desde o encerramento do mega sucesso de “Os Dez Mandamentos”, Sergio Marone anunciou que gostaria de trabalhar como apresentador. No final do ano passado, a Record presenteou-o com o comando da “Família Record”. Na realidade, um presente de grego ao colocá-lo ao lado de veteranos no palco.



Porém, a oportunidade à la “cavalo de Troia”, de fato, ocorre no “Hoje em Dia”. A direção do canal colocou Sergio Marone como jornalista. Aliás, um sinal de desprestígio para todos os formados em Jornalismo. Um tapa na cara.



De acordo com tal postura, a Record acredita que qualquer ator pode ler as chamadas das notícias. É o mesmo sentimento se a emissora da Barra Funda escalasse Rodrigo Faro ou Marcos Mion para tal função.



Como diz o adjetivo da moda, Sergio Marone é “solar”. Alegre. Extrovertido. Para cima. Combina em nada com o estilo atual da revista eletrônica. É uma sucessão de notícias do “mundo cão”. Uma enxurrada de negatividade logo de manhã. Não liga o lé com cré.



Marone lê as chamadas das reportagens que abordam assassinatos em Manaus, pai que mata filho, ex-esposa e demais familiares em Campinas, roubo em mansão do Morumbi, ataques em redes sociais, enchente, incêndio no Chile, ataque terrorista no Iraque, entre outros assuntos correlatos. O sangue jorra na tela do telespectador. Não há respiro. O “Hoje em Dia” se transformou em um programa de matérias gravadas e reportagens com longa duração no vídeo.



A Record deveria ter apostado no moreno em um programa da linha do entretenimento ao estilo “O Melhor do Brasil”. Nas tardes de sábado. Igual ao Márcio Garcia. Marone não é jornalista. E, até onde eu sei, ele não deseja assumir a função do Marcelo Rezende no “Cidade Alerta”.



Com isso, a Record passa a imagem de desejá-lo apenas na teledramaturgia. É algo proposital.



