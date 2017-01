Você está lendo um tópico

Assassin's Creed chega aos cinemas brasileiros nesta quinta

Assassin's Creed chega aos cinemas brasileiros nesta quinta (Divulgação) Assassin's Creed chega aos cinemas brasileiros nesta quinta (Divulgação)

Os cinemas brasileiros começaram o ano agitados.



Nesta quinta-feira, dia 12 de janeiro, mais uma leva de longas prometem sacudir o gosto de todo tipo de público.



Um dos grandes destaques é a adaptação de Assassin's Creed para os cinemas. O longa conta com Michael Fassbender no elenco.



Confira abaixo as principais estreias desta semana





Assassin's Creed



Por meio de uma tecnologia revolucionária que destrava suas memórias genéticas, Callum Lynch experimenta as aventuras de seu ancestral, Aguilar, na Espanha do século XV. Callum descobre que é descendente de uma misteriosa sociedade secreta, os Assassinos, e acumula conhecimentos e habilidades incríveis para enfrentar a organização opressiva e poderosa dos Templários nos dias de hoje.















O homem que caiu na Terra



Newton chega à Terra com a missão de levar água ao seu distante planeta natal que vive uma seca catastrófica. Usando a tecnologia avançada de seu planeta para patentear muitas invenções na Terra, Newton, auxiliado pelo advogado Oliver Farnsworth, fica milionário como o líder de um conglomerado tecnológico. E ainda na Terra vive um relacionamento com a camareira Mary-Lou.

















Eu fico loko



Christian é um adolescente que tem certeza que é diferente: tudo acontece com ele. Ele escreveu num diário as mais divertidas e embaraçosas histórias de sua infância. E agora todos passarão a conhecê-las.

















A criada



Na Coreia do Sul dos anos 1930, uma jovem coreana é contratada para trabalhar para uma herdeira nipônica, que leva uma vida isolada ao lado do tio autoritário.

















Assim que abro meus olhos



Túnis, verão de 2010, poucos meses antes da Revolução: Farah, uma jovem de 18 anos, acaba de se formar e sua família já a vê como uma futura médica. Mas ela não pensa da mesma maneira. Ela canta em uma banda de rock política, é apaixonada pela vida, descobre o amor, o álcool e a cidade de noite, contra a vontade de sua mãe Hayet, que conhece muito bem a Tunísia e seus perigos.







