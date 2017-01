Você está lendo um tópico

OFF estreia nova temporada da série "Tatiana Weston-Webb"

OFF estreia nova temporada da série “Tatiana Weston-Webb” (Divulgação) OFF estreia nova temporada da série “Tatiana Weston-Webb” (Divulgação)

No próximo dia 16 de janeiro, às 21h30, uma das maiores representantes do surfe mundial feminino retorna ao canal OFF na nova temporada de “ Tatiana Weston-Webb ”. O programa, que leva o nome da surfista brasileira radicada no Havaí, segue acompanhando a atleta em seu segundo ano na elite do Circuito Mundial de Surfe.



Produzida pela HDaniel, a série de 13 episódios entra na casa da atleta de apenas 20 anos e mostra os bastidores de seu dia a dia com a família, além de acompanhar toda sua trajetória competitiva nos eventos WSL (Liga Mundial de Surfe). Consagrada como “Rookie of the year”, em seu primeiro ano no Circuito Mundial de Surfe em 2015, Tatiana é uma das principais apostas do surfe mundial e referência na modalidade na categoria feminina.



