Ricardo Darín completa 60 anos e Telecine Cult faz homenagem

Dia 16 de janeiro, o ícone do cinema argentino, Ricardo Darín , faz aniversário e, para homenageá-lo, o Telecine Cult leva ao ar três produções estreladas por ele em sequência no domingo, 15. No “ Especial Darín 60 anos e 3 Filmes ”, a partir das 15h30, serão exibidos Aura, Tese Sobre um Homicídio e Truman. Todos estes títulos também podem ser vistos a qualquer momento no Telecine Play.



Em Aura , Esteban Espinosa (Ricardo Darín) sofre de epilepsia e sonha em executar o crime perfeito. Ao sair para caçar num bosque, ele acidentalmente mata um homem, que planejava assaltar um carro-forte. Após ler os detalhes do plano, Esteban resolve levar o crime adiante.



Na sequência, às 17h55, vai ai ar Tese Sobre Um Homicídio . A vida do advogado Roberto Bermudez (Ricardo Darín) se torna um inferno quando ele começa a investigar um assassinato que teria sido cometido em frente à faculdade por um de seus melhores alunos cometeu.



Truman é o último filme do especial e será exibido às 19h55. Tomás (Javier Cámara) mora no Canadá e tira uns dias de férias para viajar à Espanha e encontrar o amigo Julián (Ricardo Darín), que sofre de um câncer terminal. Juntos, eles aproveitam para corrigir erros do passado, desfrutar ao máximo o presente e planejar o que será feito com Truman, o cachorro de estimação, após a partida de Julián.























