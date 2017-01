Liniker é destaque no Cultura Livre desta quarta

Você está lendo um tópico

O programa Cultura Livre desta quarta-feira, dia 11 de janeiro, conta com a presença de Liniker , que apresenta canções de seu disco de estreia, Remonta . Comandada por Roberta Martinelli, o programa vai ao ar às 23h30, na TV Cultura .



Dono de uma voz grave e levemente rouca, Liniker é atração nas redes sociais e vem se destacando como um dos mais expressivos nomes da música brasileira contemporânea. Canta o típico soul e faz sucesso com seu bom e velho português. Dessa forma, já agrada ao gosto de milhões de internautas.



Estão no repertório desta edição músicas como Zero, Louise du Brésil, Tua e Lina X. O cantor também conta sobre a presença da música em sua família e a influência que o famoso Baile do Carmo – evento tradicional da comunidade negra em Araraquara – teve em sua formação como artista.























