Reestreia de "A Escrava Isaura" supera audiência da primeira exibição de 2004

O primeiro capítulo da novela A Escrava Isaura , exibido nesta última segunda-feira, dia 9 de janeiro, garantiu o segundo lugar isolado na audiência com quatro pontos de vantagem sobre a terceira colocada.



Na faixa das 20h33 às 20h41, a trama, escrita por Tiago Santiago e com direção geral de Herval Rossano, alcançou 14 pontos de média, pico de 15 pontos e share de 21%, contra 10 pontos da concorrente.



