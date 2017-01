Você está lendo um tópico

AMC faz maratona de The Night Manager após triunfo nos Globos de Ouro

A série The Night Manager levou três prêmios na 74ª edição dos Globos de Ouro , mais do que qualquer outra série este ano.



O protagonista do thriller de seis episódios, Tom Hiddleston , levou o prêmio na categoria de melhor ator em uma minissérie de televisão ou filme produzido para televisão. Hugh Laurie e Olivia Colman foram reconhecidos como melhor ator e melhor atriz coadjuvantes em uma minissérie de televisão ou filme produzido para televisão, respectivamente.



Para comemorar, o canal AMC promove maratona com todos os episódios de “ The Night Manager ” no domingo, 22 de janeiro, às 12h.



Baseada no best seller de John le Carré, a série acompanha o ex-soldado britânico Jonathan Pine (Hiddleston), que é recrutado pela agente de inteligência Angela Burr (Olivia Colman) para se infiltrar no círculo íntimo do empresário internacional Richard Onslow Roper (Hugh Laurie) e detonar a aliança que ele administra entre o governo britânico e o comércio ilegal de armas. Para chegar ao coração do vasto império de Roper, Pine deverá suportar os interrogatórios suspeitos de seu corrupto chefe de equipe, o Major Corkoran (Tom Hollander) e o fascínio de sua bela namorada Jed (Elizabeth Debicki). A sérielevou três prêmios na 74ª edição dos, mais do que qualquer outra série este ano.O protagonista do thriller de seis episódios,, levou o prêmio na categoria de melhor ator em uma minissérie de televisão ou filme produzido para televisão. Hugh Laurie e Olivia Colman foram reconhecidos como melhor ator e melhor atriz coadjuvantes em uma minissérie de televisão ou filme produzido para televisão, respectivamente.Para comemorar, o canalpromove maratona com todos os episódios de “” no domingo, 22 de janeiro, às 12h.Baseada no best seller de John le Carré, a série acompanha o ex-soldado britânico(Hiddleston), que é recrutado pela agente de inteligência Angela Burr (Olivia Colman) para se infiltrar no círculo íntimo do empresário internacional Richard Onslow Roper (Hugh Laurie) e detonar a aliança que ele administra entre o governo britânico e o comércio ilegal de armas. Para chegar ao coração do vasto império de Roper, Pine deverá suportar os interrogatórios suspeitos de seu corrupto chefe de equipe, o Major Corkoran (Tom Hollander) e o fascínio de sua bela namorada Jed (Elizabeth Debicki).























