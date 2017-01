Você está lendo um tópico

Atirador que matou nove em igreja nos EUA é condenado à morte

Dylann Roof aparece com uma arma e a bandeira confederada, usada por grupos racistas dos EUA



Um júri federal condenou Dylann Roof, 22, à morte por matar nove pessoas em um ataque de motivação racial em 2015.



Roof atacou a tiros uma igreja frequentada por negros em Charleston, na Carolina do Sul, no sudeste dos Estados Unidos, durante uma celebração; todas as suas vítimas eram negras.



O Departamento de Justiça dos EUA diz que ele foi a primeira pessoa a ser condenada à morte por um crime de ódio federal. O júri levou cerca de três horas para decidir a pena de Roof.



Em dezembro, Roof havia sido considerado culpado em todas as 33 acusações. Durante a fase final do julgamento, ele foi seu próprio advogado e disse aos jurados que não tinha nenhuma doença mental. Roof não se disse arrependido e não pediu que sua vida fosse poupada.



O réu disse, em confissão gravada após sua detenção, que o ataque de 17 de junho de 2015 foi uma represália pelos supostos crimes cometidos pelos negros contra os brancos.



"Alguém tinha que fazê-lo porque, sabe, os negros estão matando os brancos toda hora na rua e estão violentando as mulheres brancas", disse Roof, calmo e sem demonstrar emoções, ao oficial do FBI que o interrogou.



Três pessoas sobreviveram ao massacre na igreja que era símbolo da luta dos negros contra a escravidão.



O massacre comoveu a opinião pública americana e internacional, em um momento em que os Estados Unidos mergulharam em uma série de episódios que evidenciaram as tensões raciais no país.



