Você está lendo um tópico

Papo Aberto

VULTOS DO PASSADO - reflexão

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 26 visitas.





Emilio em Hoje, 07:37



anos | Jul 2006 | Mensagens: 628 | Ourinhos - SP





A vida de um ser humano, se levada a bom termo, causará lembranças do mesmo quilate que os atos praticados marcaram a estadia enquanto vivo. "Pelos frutos se conhece a árvore", diz um libelo proferido pelo Mestre quando de sua passagem neste mundo. Como uma árvore - quando esta produz frutos salutares àqueles que dela necessitam - na mesma proporção uma vida a serviço do próximo sacia a sede, mata a fome e, em escala maior, chega até a comandar uma nação, livrando-a dos percalços em que antecessores a mergulharam.

Em sentido oposto, uma vida totalmente voltada para o lado negro, o mínimo que recebe no epitáfio de sua transferência é o fatídico "Ja vai tarde", tanto o desdém provocado à sua volta. Neste caso os frutos foram amargos, putrefatos, nauseantes até e, porque não dizer, repletos de bichos asquerosos. Contraste horrendo, se paralelizado com a vida de tantos benfeitores da humanidade, expoentes estes que rareiam à medida em que o tempo decorre inexoravelmente.

A minha, a tua, a vida dele, que marcará em seus términos? Que deixará à posteridade? Saudosas lembranças ou a amarga sentença do "Ainda bem que morreu"? Que qualidade de frutos nossas vidas estão produzindo?

Neste fórum, 4 tópicos tratam da morte de alguns dos que tiveram relevância no passado, cujos atos mereceram destaque. Esse expediente - a morte - com todos, sem exceção, leva-nos a meditar sobre a transitoriedade da vida, quando depois de algum tempo neste mundo turbulento, partimos daqui para o além. É como um flor que nasce de um botão, desabrocha, deixando o fruto como resultado de sua finalidade.A vida de um ser humano, se levada a bom termo, causará lembranças do mesmo quilate que os atos praticados marcaram a estadia enquanto vivo. "Pelos frutos se conhece a árvore", diz um libelo proferido pelo Mestre quando de sua passagem neste mundo. Como uma árvore - quando esta produz frutos salutares àqueles que dela necessitam - na mesma proporção uma vida a serviço do próximo sacia a sede, mata a fome e, em escala maior, chega até a comandar uma nação, livrando-a dos percalços em que antecessores a mergulharam.Em sentido oposto, uma vida totalmente voltada para o lado negro, o mínimo que recebe no epitáfio de sua transferência é o fatídico "Ja vai tarde", tanto o desdém provocado à sua volta. Neste caso os frutos foram amargos, putrefatos, nauseantes até e, porque não dizer, repletos de bichos asquerosos. Contraste horrendo, se paralelizado com a vida de tantos benfeitores da humanidade, expoentes estes que rareiam à medida em que o tempo decorre inexoravelmente.A minha, a tua, a vida dele, que marcará em seus términos? Que deixará à posteridade? Saudosas lembranças ou a amarga sentença do "Ainda bem que morreu"? Que qualidade de frutos nossas vidas estão produzindo?























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído