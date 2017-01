Você está lendo um tópico

"Brazilian Storm" chega a 10ª temporada no canal OFF

A nova e mais vitoriosa geração do surfe brasileiro volta a mostrar o talento no canal OFF a partir desta sexta (13). Representando o Brasil no circuito mundial de surfe e nas maiores competições da modalidade, o grupo formado por nomes como Filipe Toledo, Wigolly Dantas, Lucas Silveira, Yago Dora, Mateus Herdy, Jesse Mendes entre outros, estreiam na 10ª temporada de “Brazilian Storm” .



A série de 13 episódios acompanha a rotina de treinos dos atletas e exibe os bastidores e etapas do WCT (Circuito Mundial de Surfe) na Califórnia, França e Portugal, do QS na Costa Rica e na praia da Joaquina, em Florianópolis. Além de viagens de freesurf para El Salvador e pela costa da Califórnia. No primeiro episódio, o programa apresenta os atletas Mateus Herdy e Jesse Mendes em sessões de freesurf pela costa da Califórnia, onde a dupla viajou de San Francisco a Los Angeles em um motorhome.



