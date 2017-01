Você está lendo um tópico

Nova série do Canal Brasil, "Amor de 4" acompanha jogo de sedução entre casais

Elenco de "Amor de 4" (Divulgação) Elenco de "Amor de 4" (Divulgação)



Nesta sexta (13), o Canal Brasil estreia uma nova série original em sua programação. Estrelado por Branca Messina, Igor Cotrim, Carolina Chalita e Nicola Lama, "Amor de 4" insere quatro personagens atraentes em uma casa e observa como uma forte tensão sexual se estabelece entre eles desde o primeiro episódio. A série idealizada e escrita por Marcelo Santiago, conta com a direção de José Joffily.



Regressando da França após uma temporada, Elisa (Branca Messina) se hospeda na casa do casal Flávia (Carolina Chalita) e Miguel (Igor Cotrim), sua prima e seu ex-namorado, respectivamente. Da Europa, a jovem traz consigo Alain (Nicola Lama), um novo amante. A chegada da moça causa impacto em Miguel, homem rude e alcoólatra, e ele passa a se comportar de forma agressiva, deixando transparecer que o afeto pela antiga amada persiste. Recém-chegado, o francês não parece se importar com a relação platônica de Miguel e Elisa e, por sua vez, inicia um flerte com Flávia. Ao longo de cada capítulo, essa complexa rede de sentimentos vai colocar os personagens em um jogo de cobiça, luxúria, amor e ódio.



A série de 7 episódios, ainda conta com os veteranos Antônio Pedro e Stella Miranda no elenco. "Amor de 4" estreia dia 13 de janeiro, às 22h no Canal Brasil.























