TV portuguesa comete gafe histórica com presidente do Brasil

TV portuguesa comete gafe histórica com presidente do Brasil



Fonte:



Eu sou ruim com nomes. Esqueço, troco, erro a grafia. Um horror...



Mas o que acontece quando o maior canal de Portugal simplesmente troca o nome do presidente do Brasil?



A gafe das grandes ocorreu dias atrás. Ao divulgar a visita do presidente Michel Temer a Portugal, a SIC, maior emissora de TV de lá, trocou o nome do governante brasileiro. O chamou de "Miguel Temer".



Michel Temer foi a Portugal para prestar sua homenagem ao ex-presidente de Portugal, Mário Soares, morto na semana passada.



O erro na grafia do nome apareceu no GC (Gerador de Caracteres) da emissora.



Teve gente que se divertiu com a troca, mas o presidente não deve ter gostado muito.



E para os chatos de plantão: Michel Temer tem "Miguel" como seu segundo nome. Michel Miguel Elias Temer Lulia... Mas ninguém o chama de Miguel Temer, certo? Ou Elias Temer?



Alejandro Castro vocês conhecem? E Fidel Alejandro Castro?



Pois é.



Segue a imagem com o nome do presidente errado:



Pois é....

Nada surpreendente em se tratando do nosso ilustre e desconhecido Presidente Golpista!

















