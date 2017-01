Você está lendo um tópico

Televisão > Notícias

Canais FOX Premium têm sinal aberto nas principais operadoras

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 101 visitas.





Vcfaz.tv em Hoje, 00:10 Administração



anos | Ago 2003 | Mensagens: 23381 | Redação





Canais FOX+ Premium têm sinal aberto nas principais operadoras (Divulgação) Canais FOX+ Premium têm sinal aberto nas principais operadoras (Divulgação)

Os assinantes das principais operadoras de televisão por assinatura poderão conferir gratuitamente o sinal liberado dos canais que compõem o pacote FOX Premium entre os dias 12 e 16 de janeiro.



Durante o sinal aberto duas grandes produções estreiam novas temporadas com exibição simultânea aos Estados Unidos.



A 6ª temporada de Homeland estreia no FOX Action neste domingo, dia 15 de janeiro, às 01h30. Série favorita de Barack Obama e duas vezes premiada com o Emmy de melhor drama, Homeland é um dos maiores sucessos do canal e volta para sua 6ª temporada entrando de cabeça na eleição e posse do novo presidente dos Estados Unidos, além disso há também a expectativa pelo retorno de Carrie (Claire Daines, bicampeã do Emmy por Homeland) à espionagem em solo americano e por, enfim, depois de 1 anos e 27 dias, responder a pergunta que os fãs não se cansam de fazer: Peter Quinn morreu ou não?



Já o canal FOX 1 estreia a segunda temporada de " Playing House ", também no domingo, dia 15 de janeiro, a partir das 21h. A série conta a história de melhores amigas de infância – Maggie Caruso e Emma Crawford – que compartilham inúmeras aventuras na cidade de Pinebrook. Ambas estão juntas para uma de suas maiores aventuras: criar um bebê e reencontrar o passado.



O pacote é composto pelos canais FOX 1 e FOX Action . Os assinantes das principais operadoras de televisão por assinatura poderão conferir gratuitamente o sinal liberado dos canais que compõem o pacote FOX Premium entre os dias 12 e 16 de janeiro.Durante o sinal aberto duas grandes produções estreiam novas temporadas com exibição simultânea aos Estados Unidos.A 6ª temporada deestreia no FOX Action neste domingo, dia 15 de janeiro, às 01h30. Série favorita de Barack Obama e duas vezes premiada com o Emmy de melhor drama, Homeland é um dos maiores sucessos do canal e volta para sua 6ª temporada entrando de cabeça na eleição e posse do novo presidente dos Estados Unidos, além disso há também a expectativa pelo retorno de Carrie (Claire Daines, bicampeã do Emmy por Homeland) à espionagem em solo americano e por, enfim, depois de 1 anos e 27 dias, responder a pergunta que os fãs não se cansam de fazer: Peter Quinn morreu ou não?Já o canal FOX 1 estreia a segunda temporada de "", também no domingo, dia 15 de janeiro, a partir das 21h. A série conta a história de melhores amigas de infância – Maggie Caruso e Emma Crawford – que compartilham inúmeras aventuras na cidade de Pinebrook. Ambas estão juntas para uma de suas maiores aventuras: criar um bebê e reencontrar o passado.O pacote é composto pelos canais























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído