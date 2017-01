Você está lendo um tópico

Televisão > Notícias

Fevereiro: "Legion", série baseada no universo X-Men, estreia no FX

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 76 visitas.





robertoscalon em Hoje, 01:19 Colaboração



anos | Fev 2004 | Mensagens: 7640 | Belo Horizonte - MG





Dan Stevens protagoniza "Legion" (Divulgação/FOX) Dan Stevens protagoniza "Legion" (Divulgação/FOX)



A aguardada chegada do universo X-Men à TV acontece em fevereiro no FX . "Legion" , o mais recente projeto de Noah Hawley e John Cameron, dois dos produtores executivos de “Fargo” , se baseia nas histórias em quadrinhos da Marvel.



A série acompanha David Haller (Dan Stevens), um jovem perturbado que poderia ser mais do que humano. Diagnosticado como esquizofrênico, quando ele era criança, David tem estado dentro e fora de hospitais psiquiátricos por muitos anos. Agora, com 30 anos de idade e institucionalizado, mais uma vez, David se perde na rotina do regime estruturado da vida no hospital: café da manhã, almoço, jantar, terapia, medicamentos e sono. David passa o resto de seu tempo em um silêncio amigável junto com sua amiga Lenny (Aubrey Plaza), uma paciente cujo vício durante toda sua vida em drogas e álcool, não diminuiu seu otimismo sem limites de que a sua sorte está prestes a mudar.



A rotina de David é completamente alterada com a chegada da bela e perturbada paciente Syd (Rachel Keller). Inexplicavelmente atraídos um pelo outro, David e Syd compartilham um encontro surpreendente, depois do qual, David tem de enfrentar a surpreendente possibilidade de que as vozes que ele escuta e as visões que tem, podem ser realmente verdadeiras. Obcecado, David escapa do hospital e busca refúgio com sua irmã Amy (Katie Aselton). Mas a preocupação de Amy com seu irmão, é superada pelo seu desejo de proteger a imagem perfeita da vida suburbana que ela construiu para si mesma.



Eventualmente, Syd guia David até Melanie Bird (Jean Smart), uma terapeuta exigente com métodos não convencionais e uma mente afiada. Ela e sua equipe de especialistas - Ptonomy (Jeremie Harris) Kerry (Âmbar Midthunder) e Cary (Bill Irwin) - abrem os olhos de David para um extraordinário novo mundo de possibilidades.



"Legion" estreia no dia 09 de fevereiro , às 22h30 no FX . A aguardada chegada do universo X-Men à TV acontece em fevereiro no, o mais recente projeto de Noah Hawley e John Cameron, dois dos produtores executivos de, se baseia nas histórias em quadrinhos da Marvel.A série acompanha David Haller (Dan Stevens), um jovem perturbado que poderia ser mais do que humano. Diagnosticado como esquizofrênico, quando ele era criança, David tem estado dentro e fora de hospitais psiquiátricos por muitos anos. Agora, com 30 anos de idade e institucionalizado, mais uma vez, David se perde na rotina do regime estruturado da vida no hospital: café da manhã, almoço, jantar, terapia, medicamentos e sono. David passa o resto de seu tempo em um silêncio amigável junto com sua amiga Lenny (Aubrey Plaza), uma paciente cujo vício durante toda sua vida em drogas e álcool, não diminuiu seu otimismo sem limites de que a sua sorte está prestes a mudar.A rotina de David é completamente alterada com a chegada da bela e perturbada paciente Syd (Rachel Keller). Inexplicavelmente atraídos um pelo outro, David e Syd compartilham um encontro surpreendente, depois do qual, David tem de enfrentar a surpreendente possibilidade de que as vozes que ele escuta e as visões que tem, podem ser realmente verdadeiras. Obcecado, David escapa do hospital e busca refúgio com sua irmã Amy (Katie Aselton). Mas a preocupação de Amy com seu irmão, é superada pelo seu desejo de proteger a imagem perfeita da vida suburbana que ela construiu para si mesma.Eventualmente, Syd guia David até Melanie Bird (Jean Smart), uma terapeuta exigente com métodos não convencionais e uma mente afiada. Ela e sua equipe de especialistas - Ptonomy (Jeremie Harris) Kerry (Âmbar Midthunder) e Cary (Bill Irwin) - abrem os olhos de David para um extraordinário novo mundo de possibilidades.estreia no dia, às 22h30 no























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído