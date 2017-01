Você está lendo um tópico

Lucas Lucco e Rodrigo Marim são destaques no Legendários deste sábado

Lucas Lucco e Rodrigo Marim são destaques no Legendários deste sábado (Divulgação) Lucas Lucco e Rodrigo Marim são destaques no Legendários deste sábado (Divulgação)

A música vai dar o tom no Legendários deste sábado, 14 de janeiro, a partir das 23h. Lucas Lucco volta ao palco da atração comandada por Marcos Mion para cantar os seus sucessos e enlouquecer a plateia, assim como Rodrigo Marim , que, com seus hits, coloca todo o mundo pra dançar. E como tem espaço para diversos ritmos no programa, o apresentador chama a galera do ImaginaSamba para completar o time. É a maior festa!



Já na bancada de jurados do Espelho Vivo, o humorista Tirullipa , a atriz Karina Bacchi, a dançarina Lola Melnick e o cantor Hungria Hip Hop têm uma árdua tarefa: escolher quais competidores, que precisam fazer a performance em perfeita sincronia, apresentam o número mais impressionante. Nesta semana, tem um número de dança do ventre, um de hula hoop (bambolês) e outro de mágica.



E o comediante se diverte também no quadro Exame de Vista . Nesta brincadeira, ele e a vencedora do Canjica de Ouro, Milena O’Haio, colocam um óculos todo especial (que deixa a imagem turva) e têm de acertar se os modelos estão usando roupa ou se estão nus, cobertos apenas com uma pintura do artista W. Veríssimo.



