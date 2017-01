Você está lendo um tópico

Pernambucana Isadora Melo é destaque em episódio da série Cantoras do Brasil

Pernambucana Isadora Melo é destaque em episódio da série Cantoras do Brasil (Divulgação) Pernambucana Isadora Melo é destaque em episódio da série Cantoras do Brasil (Divulgação)

Isadora Melo , um dos principais nomes da cena musical independente pernambucana, homenageia Waly Salomão e Torquato Neto no episódio inédito da quinta temporada de Cantoras do Brasil que vai ao ar na próxima terça-feira, dia 17 de janeiro, às 20h45, pelo Canal Brasil .



Para esta quinta temporada foram escolhidas cantoras que continuam despontando no cenário musical do país para dar uma roupagem feminina à obra dos homenageados. A pernambucana Isadora Melo tem jeito tímido que contrasta com sua voz forte e segura. Seu primeiro disco, Vestuário , foi considerado pela crítica como um dos mais inovadores lançamentos deste ano. Neste episódio de Cantoras do Brasil ela interpreta “Berceuse Crioulle”, que Waly Salomão escreveu com Jards Macalé, e “Mamãe, coragem” uma parceria entre Torquato Neto e Caetano Veloso.



