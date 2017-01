Você está lendo um tópico

Futura estreia nova temporada da série Minha Rua

No dia 13 de janeiro, às 20h30, o canal Futura estreia a terceira temporada da série Minha Rua . O apresentador Leandro Firmino volta às ruas do Brasil e faz um tour pela Bahia, Ceará, Sergipe, Minas Gerais e Rio de Janeiro, para conhecer mais de perto algumas personalidades já reconhecidas nos locais onde moram pelo trabalho que realizam e carisma com todos a sua volta.



O programa apresenta iniciativas culturais, ecológicas e sociais que têm a rua como seu principal local de realização. O primeiro episódio, que vai ao ar na sexta-feira 13, conta a história e experiências de Victor Lima , jovem cineasta de filmes “ trash ”.



Morador da zona norte do Rio de Janeiro e apaixonado por cinema desde pequeno, Victor junto com seus amigos de infância, criou na adolescência a PCDQA – uma produtora amadora - para realizar os curtas que ele tinha na mente. Hoje, Victor é profissional da área, mas ainda faz filmes com seus amigos e abre espaço para os vizinhos e quem mais tiver interesse em participar.



Além da estreia na tela da TV, a série será disponibilizada no Futuraplay.org , nova plataforma digital do Futura. O acesso é gratuito e irrestrito, sendo possível assistir à programação ao vivo e navegar por um acervo de mais de 900 vídeos.























