Receita Federal vai permitir atualizar dados do CPF pela internet

Fonte:



A partir da próxima segunda-feira (16), a Receita Federal vai permitir que os cidadãos atualizem seus dados cadastrais no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) pela internet. O novo serviço será gratuito e poderá ser feito por meio do site da Receita a qualquer hora do dia, inclusive nos feriados e finais de semana.



Para atualizar dados cadastrais do seu CPF, como nome, endereço e telefone, o contribuinte deverá preencher um formulário eletrônico disponível no receita.fazenda.gov.br.



A nova ferramenta poderá ser utilizada por brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil. Além da vantagem de evitar filas em unidades de atendimento dos Correios, do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal para realizar a alteração, o contribuinte também economiza R$ 7.00, valor cobrado pelo serviço presencial.



Receita aposta no mundo digital



Também a partir da próxima semana, novos modelos de Comprovantes de Inscrição e de Situação Cadastral no CPF serão disponibilizados pela Receita em formato de QR Code. "Com o QR CODE, a confirmação da autenticidade dos comprovantes CPF será mais ágil, simples e garantirá segurança para quem consulta", explica o órgão.



Fonte: https://canaltech.com.br/noticia/governo/receita...a-internet-87210/























