Opera apresenta novo conceito de navegador para Windows e Mac

A europeia Opera Software está lançando o Opera Neon, um novo conceito de navegador para Mac e Windows, projetado para mostrar novas maneiras de interagir com o conteúdo da web através de uma interface mais moderna.



No momento em que você abrir o Neon, você notará que este não é um navegador comum. Não há nenhuma barra de tarefas ou barra de marcadores (embora a equipe manteve o conceito da barra de URL viva). Em vez de ter abas no topo, você recebe bolhas redondas à direita. Ele automaticamente pega a imagem de fundo da sua área de trabalho e usa isso como a imagem de plano de fundo da sua nova página de guias.







Há também uma barra lateral à esquerda que permite controlar a reprodução de áudio e vídeo (que também pode ser exibida para que você possa vê-la mesmo enquanto estiver navegando em outras guias). Esta mesma barra lateral também possui uma ferramenta de captura de tela e acesso aos seus downloads recentes.



Para aqueles com telas muito grandes e amplas, o Opera Neon também permite que você coloque duas abas do navegador lado a lado dentro da mesma janela (semelhante à exibição em tela dividida no iOS ou no Android).



