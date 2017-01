Você está lendo um tópico

Sony deve lançar primeiro top de linha com tela OLED em 2018

A Sony deve lançar seu primeiro flagship Xperia com tela OLED em 2018, indicam rumores revelados nesta quinta-feira (12).



Se confirmado, o lançamento colocará a japonesa lado-a-lado com as competidoras Samsung e, possivelmente, Apple – que também deve apresentar seu iPhone 8 com um display OLED. Até agora, todos os smartphones top de linha Sony utilizaram painéis LCD.



A expectativa é que a empresa não compre os displays da líder de mercado Samsung, mas aguarde as fabricantes LG e JDI aumentarem suas produções de painéis OLED adquiri-los diretamente com estas empresas. A Apple, por outro, deverá compras as telas de seus novos iPhones com a Sharp, adquirida pela parceria Foxconn em agosto do ano passado.



Painéis OLED são considerados uma opção superior já que cada um dos pixels na tela é capaz de emitir sua própria luz. Em painéis LCD, os pixels simplesmente usam a luz emitida por um painel abaixo do display. Além disso, a tecnologia OLED também permite melhor contraste, cores mais vívida e uma cor preta mais escura. Fonte: https://canaltech.com.br/noticia/sony/sony-deve-...ed-em-2018-87192/























