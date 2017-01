Fevereiro: "Legion", série baseada no universo X-Men, estreia no FX

A aguardada chegada do universo X-Men à TV acontece em fevereiro no FX. "Legion", o mais recente projeto de Noah Hawley e John Cameron, dois dos produtores executivos de “Fargo”, se baseia nas histórias em quadrinhos da Marvel.



A série acompanha David Haller (Dan Stevens), um jovem perturbado que poderia ser mais do que humano. Diagnosticado como esquizofrênico, quando ele era criança, David tem estado dentro e fora de hospitais psiquiátricos por muitos anos. Agora, com 30 anos de idade e institucionalizado, mais uma vez, David se perde na rotina do regime estruturado da vida no hospital: café da manhã, almoço, jantar, terapia, medicamentos e sono. David passa o resto de seu tempo em um silêncio amigável junto com sua amiga Lenny (Aubrey Plaza), uma paciente cujo vício durante toda sua vida em drogas e álcool, não diminuiu seu otimismo sem limites de que a sua sorte está prestes a mudar.



A rotina de David é completamente alterada com a chegada da bela e perturbada paciente Syd (Rachel Keller). Inexplicavelmente atraídos um pelo outro, David e Syd compartilham um encontro surpreendente, depois do qual, David tem de enfrentar a surpreendente possibilidade de que as vozes que ele escuta e as visões que tem, podem ser realmente verdadeiras. Obcecado, David escapa do hospital e busca refúgio com sua irmã Amy (Katie Aselton). Mas a preocupação de Amy com seu irmão, é superada pelo seu desejo de proteger a imagem perfeita da vida suburbana que ela construiu para si mesma.



Eventualmente, Syd guia David até Melanie Bird (Jean Smart), uma terapeuta exigente com métodos não convencionais e uma mente afiada. Ela e sua equipe de especialistas - Ptonomy (Jeremie Harris) Kerry (Âmbar Midthunder) e Cary (Bill Irwin) - abrem os olhos de David para um extraordinário novo mundo de possibilidades.



"Legion" estreia no dia 09 de fevereiro, às 22h30 no FX.





