Canais HD da Claro TV voltam ao ar nos receptores piratas

Ao que tudo indica, o reforço na codificação nos canais HD do novo satélite da Claro TV, Starone C4, já foi quebrado por alguns receptores piratas.



Um relevante portal que monita TPs de quase todos os satélites do mundo havia informado que a operadora teria habilitado o Nagravision 4 no novo satélite, informação que foi corrigida na manhã desta quarta feira.



Claro TV tenta otimizar seu Nagra 3 para fechar canais de vez



Ocorre que a Claro TV vem tentando atualizar sua atual tecnologia Nagravision 3 de modo que apenas os seus receptores oficiais de fato consigam abrir os canais em HD.



De alguma forma tal artifício só tem durado um pouco tempo, e já não é a primeira tentativa que a operadora faz nesse sentido.



Apenas NDS segue inquebrável no Brasil



Até o momento apenas a codificação NDS segue sem ser quebrada no Brasil e no Mundo. Por aqui ela é usada pela SKY para proteger seus canais em alta definição.



O trunfo desses cartões é que não é possível extrair os dados dos cartões originais dos usuários, protegendo assim o sistema como um todo, uma vez que não é possível compartilhar tais dados para abrir esses canais.



Por que os canais SD seguem desprotegidos?



O maior problema enfrentado por todas as operadoras, o que inclui a SKY, é a existência de milhares de receptores que ainda são de modelos antigos, incompatíveis com canais HD.



Caso a SKY resolvesse migrar todos os canais SD para o NDS, teria antes que substituir todos os antigos receptores de sua base, o que vem sendo feito lentamente.





