Você está lendo um tópico

Papo Aberto

Doria deve cortar entrega de leite para alunos da rede municipal em SP

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 18 visitas.





Ademir em Hoje, 11:46



anos | Abr 2008 | Mensagens: 2523 | Paranavaí - PR



Segundo o secretário de Educação, Alexandre Schneider, todos os contratos estão sob revisão. O programa Leve Leite será o primeiro a sofrer cortes









Com graves dificuldades orçamentárias, o prefeito João Doria (PSDB) pretende rever gastos da Secretaria de Educação que não estejam ligados diretamente ao ensino. O programa Leve Leite, que hoje atende estudantes da creche ao 9º ano da rede municipal, será o primeiro a sofrer cortes, segundo a edição desta sexta-feira do jornal Folha de S. Paulo. De acordo com o secretário municipal de Educação, Alexandre Schneider, a compra de material escolar e o transporte de alunos também irão passar por um pente-fino e podem ser revistos.



Já reduzido devido à crise econômica, o orçamento se tornou uma peça ainda mais sensível da nova gestão após o congelamento das tarifas de ônibus em 3,80 reais neste ano – o que ampliará em cerca de 1 bilhão de reais os gastos da prefeitura com as empresas de ônibus.



Há menos de 15 dias no cargo que já havia ocupado entre 2006 e 2012, na gestão Gilberto Kassab (PSD), Schneider tem se debruçado sobre as finanças da pasta para alinhar as ações para os próximos quatro anos.



http://veja.abril.com.br/politica/doria-deve-co...a-rede-municipal/ Com graves dificuldades orçamentárias, o prefeito João Doria (PSDB) pretende rever gastos da Secretaria de Educação que não estejam ligados diretamente ao ensino. O programa Leve Leite, que hoje atende estudantes da creche ao 9º ano da rede municipal, será o primeiro a sofrer cortes, segundo a edição desta sexta-feira do jornal Folha de S. Paulo. De acordo com o secretário municipal de Educação, Alexandre Schneider, a compra de material escolar e o transporte de alunos também irão passar por um pente-fino e podem ser revistos.Já reduzido devido à crise econômica, o orçamento se tornou uma peça ainda mais sensível da nova gestão após o congelamento das tarifas de ônibus em 3,80 reais neste ano – o que ampliará em cerca de 1 bilhão de reais os gastos da prefeitura com as empresas de ônibus.Há menos de 15 dias no cargo que já havia ocupado entre 2006 e 2012, na gestão Gilberto Kassab (PSD), Schneider tem se debruçado sobre as finanças da pasta para alinhar as ações para os próximos quatro anos.























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído