Noruega desliga emissão de rádio FM e será o primeiro país do mundo a fazê-lo

A Noruega vai começar, na próxima semana, a desligar os emissores de rádio FM, tornando-se no primeiro país do mundo a fazer a transição para a rádio digital.



O fim do FM tem início na próxima quarta-feira, na província de Nordlan, e continuará de forma progressiva nos meses seguintes nas restantes 18 províncias do país, sendo que o processo deverá estar concluído a 13 de dezembro.



Isto acontecerá apenas nas rádios de emissão nacional e em algumas regionais, sendo que a maioria das estações de rádio locais podem continuar a fazê-lo.



O parlamento norueguês tomou esta decisão em maio de 2011, numa medida que foi apresentada pelo anterior Executivo de centro-esquerda e que contou com o apoio de todas as forças políticas, com exceção do Partido do Progresso, parceiro do atual Governo de coligação de direita.



