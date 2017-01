Você está lendo um tópico

FX realiza maratona da sexta temporada de "American Horror Story"

Cartaz promocional da 6ª temporada de "American Horror Story" (Divulgação/FOX) Cartaz promocional da 6ª temporada de "American Horror Story" (Divulgação/FOX)



Neste fim de semana, (14 e 15), o FX realiza uma maratona com dez episódios da série de terror e drama criada e dirigida por Ryan Murphy multipremiada nos prêmios Emmy e Globo de Ouro, “American Horror Story” .



O tema do sexto ano da série é "Pesadelo em Roanoke" e fala sobre a história de uma colônia dos Estados Unidos cujos habitantes desapareceram misteriosamente. O primeiro episódio começa como um falso documentário contando a história do pesado vivido por um casal em Roanoke. Na parte "real" do documentário, Shelby e Matt contam que decidiram se mudar de Los Angeles após ela perder um bebê e ele ter uma experiência de quase-morte. Ambos se mudam para uma mansão onde ficava a colônia de Roanoke.



Roanoke é uma colônia fundada por britânicos no estado americano da Carolina do Norte. Três anos após sua fundação, uma expedição inglesa descobriu que os 116 habitantes do local haviam simplesmente desaparecido, sem rastros de conflito - apenas a palavra "Croatoan" cravada em uma ávore, que já foi vista em fotos dos bastidores. O motivo para o sumiço destas pessoas até hoje não foi solucionado por historiadores, levantando diversas teorias relacionadas ao sobrenatural.



O elenco conta com nomes como Kathy Bates, Denis O'Hare, Angela Bassett, Sarah Paulson, Finn Wittrock, Wes Bentley, Cheyenne Jackson, Matt Bomer e Lady Gaga no elenco.



