"Good Behavior" volta com novos episódios no TNT Series

Neste domingo (15), a TNT Series estão de volta os novos episódios de "Good Behavior" . O thriller baseado no livro de Letty Dobesh, conta a história de Letty Raines, uma artista ladra e convicta que teve a sua vida sempre pelo caminho errado, ou por decisões erradas - que é exatamente do jeito que ela gosta.



Recentemente saída da prisão, Letty tenta manter-se bem; juntar-se novamente com seu filho de 10 anos, quem está atualmente sendo criado por sua mãe Estelle; e regularmente encontra com o agente da condicional, Christian, quais motivos para ajuda-la são duvidosos. O caos volta à vida de Letty quando encontra com um assassino que é contratado para matar a mulher de um homem, e encara para tentar atrapalhar esse trabalho. Ela rapidamente encontra-se em uma encruzilhada com o assassino, gerando entre eles uma perigosa e cativante relação.



