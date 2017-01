Você está lendo um tópico

FOX Life estreia séries sobre crimes cometidos por mulheres e acontecidos na internet

"Manipuladoras" estreia no FOX Life (Divulgação/FOX Life) "Manipuladoras" estreia no FOX Life (Divulgação/FOX Life)



Nesta terça (17), o FOX Life estreia duas novas séries que reconstituem crimes. A primeira é "#KILLERPOST" . A série apresenta histórias reais dos casos mais chocantes em que a atividade de mídia social teve consequências perigosas e mortais.



Já "Manipuladoras" trata de perfis de histórias reais de mulheres acusadas de manipular homens. Embora os crimes sejam diferentes, todos eles compartilham um tema em comum: uma mulher acusada de ser o principal mentor por trás dos bastidores.



"# KILLERPOST" conta com 10 episódios e estreia dia 17 de janeiro , às 22h45 e "Manipuladoras" tem 08 episódios e estreia no mesmo dia às 23h30 no FOX Life .























