Você está lendo um tópico

Papo Aberto

SporTV promove mudanças e canal principal deverá ter apenas futebol

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 2 respostas e 116 visitas.





Ademir em Hoje, 00:22



anos | Abr 2008 | Mensagens: 2535 | Paranavaí - PR







O SporTV principal, canal 39 (539 em pacotes HD) deverá virar uma espécie de canal de futebol da emissora esportiva da Globosat, seja com eventos ao vivo ou programas que debatam o esporte mais popular do país, responsável por suas maiores audiências, fator importante para a nova estrutura dos canais do grupo, segundo o blog apurou.



A ideia é que o SporTV ''1'' seja usado apenas para futebol, sem outros esportes ali, e isso tem a ver com uma espécie de varredura de mercado feita pela emissora no segundo semestre de 2016: estudos detalhados, pesquisas, a fim de entender onde estava a audiência, os melhores números que obtinham. O SporTV, canal 39, tradicionalmente com bastante força no futebol, perdia público quando exibia transmissões de vôlei, por exemplo, a ponto de correr riscos de perder a liderança diante da concorrência, armada muitas vezes com debates de futebol, também ao vivo.



A conclusão foi que a audiência desse e dos demais esportes poderia alavancar os outros canais SporTV (2 e 3), sendo a experiência com transmissão de partidas da NBA no SporTV 2 (canal 38) vista como muitíssima bem-sucedida, bem como o uso do SporTV 3, o canal 37, para torneios de tênis.



A ida do principal telejornal, Sportv News, que fecha a programação do dia, para o Sportv 2, já efetivada, teve por objetivo levar ao segundo canal um noticiário de peso. E, como a ideia é concentrar ali os demais esportes também ocorreu a migração para lá do programa Planeta SporTV, atração que explora a participação de correspondentes da emissora pelo mundo, com noticiário de futebol, mas com maior espaço a vários outros esportes, como nenhuma outra atração do canal. Em termos de audiência, o Planeta também representava uma queda em relação ao resultado do programa anterior, de debate de futebol, Seleção SporTV, cujo tempo de duração tem sido ampliado (praticamente três horas de duração). O SporTV principal, canal 39 (539 em pacotes HD) deverá virar uma espécie de canal de futebol da emissora esportiva da Globosat, seja com eventos ao vivo ou programas que debatam o esporte mais popular do país, responsável por suas maiores audiências, fator importante para a nova estrutura dos canais do grupo, segundo o blog apurou.A ideia é que o SporTV ''1'' seja usado apenas para futebol, sem outros esportes ali, e isso tem a ver com uma espécie de varredura de mercado feita pela emissora no segundo semestre de 2016: estudos detalhados, pesquisas, a fim de entender onde estava a audiência, os melhores números que obtinham. O SporTV, canal 39, tradicionalmente com bastante força no futebol, perdia público quando exibia transmissões de vôlei, por exemplo, a ponto de correr riscos de perder a liderança diante da concorrência, armada muitas vezes com debates de futebol, também ao vivo.A conclusão foi que a audiência desse e dos demais esportes poderia alavancar os outros canais SporTV (2 e 3), sendo a experiência com transmissão de partidas da NBA no SporTV 2 (canal 38) vista como muitíssima bem-sucedida, bem como o uso do SporTV 3, o canal 37, para torneios de tênis.A ida do principal telejornal, Sportv News, que fecha a programação do dia, para o Sportv 2, já efetivada, teve por objetivo levar ao segundo canal um noticiário de peso. E, como a ideia é concentrar ali os demais esportes também ocorreu a migração para lá do programa Planeta SporTV, atração que explora a participação de correspondentes da emissora pelo mundo, com noticiário de futebol, mas com maior espaço a vários outros esportes, como nenhuma outra atração do canal. Em termos de audiência, o Planeta também representava uma queda em relação ao resultado do programa anterior, de debate de futebol, Seleção SporTV, cujo tempo de duração tem sido ampliado (praticamente três horas de duração).











HighlanderCarioca em Hoje, 00:30



anos | Out 2014 | Mensagens: 607 | Rio de Janeiro - RJ



Copiou a ESPN Brasil e Fox Sports. Aliás o Fox Sports demorou, mas incomodou!!!





Kaique em Hoje, 02:17



anos | Mai 2016 | Mensagens: 11 | Itabuna - BA



Vamos ver se agora o Sportv 2 ou 3 passa algum programa de esportes específico tipo um programa falando só de vôlei por exemplo , como tem no Bandsports ......

















Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído