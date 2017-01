Você está lendo um tópico

"A Culpa é do Cabral" ganha novos episódios no Comedy Central

Comediantes de "A Culpa é do Cabral!" (Divulgação/Comedy Central) Comediantes de "A Culpa é do Cabral!" (Divulgação/Comedy Central)



O Comedy Central preparou uma leva de cinco novos episódios da produção nacional "A Culpa é do Cabral" , mesa redonda do humor com cinco grandes nomes da comédia stand-up nacional, baseada nas diferenças regionais do Brasil.



Cada episódio terá meia hora de duração e tem como protagonista um dos cinco comediantes relembrando – e comentando da forma mais sarcástica, ácida e hilária possível– os melhores momentos das duas temporadas exibidas ao longo do ano passado, além de material inédito.



"A Culpa é do Cabral" é apresentado pelo goiano Fabiano Cambota. Participam os comediantes Nando Viana (gaúcho), Rafael Portugal (carioca), Rodrigo Marques (pernambucano) e Thiago Ventura (paulista). De situações cotidianas a comidas típicas, de relações humanas a vida das celebridades, o programa passa por diversos temas que, acima de tudo, trazem pontos de vista cômicos, ácidos e divertidos de acordo com cada região do Brasil.



