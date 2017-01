Você está lendo um tópico

Criada por Oswaldo Montenegro, "De Sonhos e Segredos" estreia no Canal Brasil

Oswaldo Montenegro propõe uma roda de análise em seu novo programa "De Sonhos e Segredos" para o Canal Brasil e traz uma proposta ainda mais ousada para uma situação repleta de questionamentos. O cantor e compositor escreveu seis histórias distintas a serem interpretadas por atores, sobre pessoas completamente desconhecidas que vão partilhar seus sentimentos de forma conjunta. A psicóloga, no entanto, é uma profissional real, não conhece os textos criados pelo diretor e vai ser obrigada a lidar com os dilemas de cada um dos participantes.



Sob o ponto de vista exclusivo do público, Oswaldo Montenegro explica a cada membro do elenco a personalidade dos papeis deles e as questões centrais responsáveis por os levarem a uma sessão de terapia em grupo. Os distintos momentos da dramaturgia são expressados pela tonalidade da imagem – nos quadros coloridos, a dramatização está em curso, e as imagens em preto e branco representam as conversas do diretor com os intérpretes fora das cenas. Ao longo dos capítulos, ele explica aos artistas algo que deverá acontecer, qual o problema a ser posto em pauta, com quem eles vão se irritar, discutir ou chorar, e até quem deverá desistir da experiência. A partir dos comentários do diretor, os atores começam a improvisar, levando a sessão para campos inimagináveis até para o próprio idealizador da série.



